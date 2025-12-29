Doble tragedia en Tenerife: una pareja fallece en dos accidentes de moto diferentes con menos de 24 horas de diferencia

Este fin de semana ha fallecido una pareja de jóvenes en dos accidentes de moto ocurridos con apenas 17 horas y 25 minutos de diferencia. Orimar, de 34 años, y Adrián, de 28, quienes mantenían una relación sentimental desde hacía más de dos años y compartían, además de su origen venezolano, una profunda pasión por las motos y los animales.

El orden de los hechos

El primero de los siniestros tuvo lugar el viernes por la tarde, alrededor de las 18:00 horas, en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura del polígono industrial de Granadilla de Abona.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) de Canarias en su cuenta de X, la motocicleta que conducía Orimar "colisionó con un autobús" por causas que aún se investigan. Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife, Policía Local y personal del servicio de Carreteras del Cabildo tinerfeño. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, solo se pudo certificar el fallecimiento de la mujer en el lugar del accidente.

Adrián falleció cuando iba a alimentar a sus animales

17 horas y 25 minutos después de perder a su pareja, el destino volvió a golpear de forma devastadora al joven. Adrián perdía la vida en un segundo accidente de tráfico en la mañana del sábado, en la carretera TF-65, en el municipio de San Miguel de Abona.

El joven se dirigía al domicilio de su pareja, fallecida el día anterior, con el objetivo de alimentar a los animales que ambos cuidaban, cuando falleció. En el kilómetro 3,9 de la vía, su moto colisionó con un turismo cuyo conductor, presuntamente, se habría saltado un stop.

Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, el conductor del vehículo fue detenido como presunto responsable de un delito de homicidio imprudente, después de que las pruebas realizadas tras el suceso arrojaran un resultado positivo en alcohol y drogas. La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

La sucesión de ambos fallecimientos ha causado una fuerte conmoción en Tenerife, especialmente dentro del colectivo motero. Numerosos grupos y asociaciones relacionadas con el mundo de la motocicleta han expresado públicamente su apoyo a familiares y amigos, y han anunciado la celebración de actos de homenaje en memoria de Orimar y Adrián.

Este trágico episodio vuelve a poner de relieve la preocupación existente por los accidentes de tráfico que involucran a motocicletas. Con el año a punto de finalizar, ya son 34 las personas que han perdido la vida en Canarias en siniestros relacionados con este tipo de vehículos, una cifra que mantiene en alerta a instituciones y asociaciones de seguridad vial.

