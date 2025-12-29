Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Doble tragedia en Tenerife: una pareja fallece en dos accidentes de moto diferentes con menos de 24 horas de diferencia

El joven se dirigía al domicilio de su pareja, fallecida el día anterior, con el objetivo de alimentar a los animales que ambos cuidaban, cuando perdía la vida al colisionar con un turismo.

112 canarias

112 canariasX (antiguo Twitter): @112canarias

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Este fin de semana ha fallecido una pareja de jóvenes en dos accidentes de moto ocurridos con apenas 17 horas y 25 minutos de diferencia. Orimar, de 34 años, y Adrián, de 28, quienes mantenían una relación sentimental desde hacía más de dos años y compartían, además de su origen venezolano, una profunda pasión por las motos y los animales.

El orden de los hechos

El primero de los siniestros tuvo lugar el viernes por la tarde, alrededor de las 18:00 horas, en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), a la altura del polígono industrial de Granadilla de Abona.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) de Canarias en su cuenta de X, la motocicleta que conducía Orimar "colisionó con un autobús" por causas que aún se investigan. Hasta el lugar del accidente se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife, Policía Local y personal del servicio de Carreteras del Cabildo tinerfeño. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, solo se pudo certificar el fallecimiento de la mujer en el lugar del accidente.

Adrián falleció cuando iba a alimentar a sus animales

17 horas y 25 minutos después de perder a su pareja, el destino volvió a golpear de forma devastadora al joven. Adrián perdía la vida en un segundo accidente de tráfico en la mañana del sábado, en la carretera TF-65, en el municipio de San Miguel de Abona.

El joven se dirigía al domicilio de su pareja, fallecida el día anterior, con el objetivo de alimentar a los animales que ambos cuidaban, cuando falleció. En el kilómetro 3,9 de la vía, su moto colisionó con un turismo cuyo conductor, presuntamente, se habría saltado un stop.

Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, el conductor del vehículo fue detenido como presunto responsable de un delito de homicidio imprudente, después de que las pruebas realizadas tras el suceso arrojaran un resultado positivo en alcohol y drogas. La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

La sucesión de ambos fallecimientos ha causado una fuerte conmoción en Tenerife, especialmente dentro del colectivo motero. Numerosos grupos y asociaciones relacionadas con el mundo de la motocicleta han expresado públicamente su apoyo a familiares y amigos, y han anunciado la celebración de actos de homenaje en memoria de Orimar y Adrián.

Este trágico episodio vuelve a poner de relieve la preocupación existente por los accidentes de tráfico que involucran a motocicletas. Con el año a punto de finalizar, ya son 34 las personas que han perdido la vida en Canarias en siniestros relacionados con este tipo de vehículos, una cifra que mantiene en alerta a instituciones y asociaciones de seguridad vial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

112 canarias

Doble tragedia en Tenerife: una pareja fallece en dos accidentes de moto diferentes con menos de 24 horas de diferencia

El caimán yacaré que fue soltado en el pantano de Almansa

Investigan a dos jóvenes por soltar un caimán yacaré en el pantano de Almansa, Albacete

Robo caja fuerte

Roban la caja fuerte de un sorteo de una cesta valorada en 300.000 euros en Badajoz

Imagen de los anabolizantes
Suceso

Detenido después de que su hija de dos años ingiriese anabolizantes en su domicilio

Gallos y gallinas campan a sus anchas en un barrio de Las Palmas
Gallos

La proliferación descontrolada de gallos y gallinas impide el sueño a los vecinos de un barrio de Las Palmas

Cajas de petardos
MULTAS PIROTECNIA

El uso de la pirotecnia, cada vez más controlado: las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros

La creciente tradición de tirar petardos y fuegos artificiales llena las calles de ruido y colores en estas fechas, sin embargo, los accidentes siguen siendo una preocupación para las autoridades, que advierten del peligro de hacer un uso imprudente de estos.

Puerta de la Fundación Jiménez Díaz
Hospitales

La Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse a la cabeza del sistema sanitario español

El Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 consolida a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital de España durante una década.

La OCU alerta del abuso de aditivos y de la mezcla de grasas en los roscones del supermercado: Esto es lo que debes evitar

La OCU alerta del abuso de aditivos y de la mezcla de grasas en los roscones de Reyes del supermercado: Esto es lo que debes evitar

Muere un hombre de 53 años en el incendio de una vivienda en La Taha (Granada)

Muere un hombre tras el incendio de una vivienda en la Taha, Granada

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

Localizan sin vida al motorista desaparecido tras el temporal en Granada

Publicidad