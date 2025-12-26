Mueren un hombre y una mujer en un incendio de una vivienda en La Matanza de Acentejo, Tenerife

Un hombre y una mujer han perdido la vida en un incendio declarado esta madrugada en la localidad tinerfeña de La Matanza de Acentejo, según ha detallado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) de Canarias.

Los hechos se produjeron sobre las 6:27 horas de esta madrugada, cuando CECOES de Canarias recibió la alerta del incendio.

Los bomberos del Consorcio de Tenerife sacaron a las víctimas de la vivienda en estado inconsciente y extinguieron las llamas que afectaron a la totalidad del inmueble.

El Servicio de Urgencias de Canarias comprobó que los dos rescatados se encontraban en parada cardiorrespiratoria, por lo que se practicaron las maniobras de reanimación. Sin embargo, no se les pudo salvar la vida, confirmándose su fallecimiento.

Por un lado, la Guardia Civil se ha encargado de instruir diligencias y por otro, la Policía Local ha colaborado con los recursos desplazados.

Para este suceso, el 112 de Canarias activó a varios recursos de emergencia: al Consorcio de Bomberos de Tenerife, al SUC (con ambulancia medicalizada, una sanitarizada y otra de soporte vital básico), a la Guardia Civil y a Policía Local.

Dos menores mueren en un incendio de Alhaurín el Grande, Málaga

Este hecho ha ocurrido un día después de que dos menores han muerto en el incendio de una vivienda en Alhaurín el Grande (Málaga). Fue a las 8 de la mañana del pasado 25 de diciembre cuando los vecinos dieron la voz de alarma afirmando que había varias personas atrapadas en el interior de una casa de dos platas ubicada en la calle San Rafael.

Según ha podido conocer Antena 3 Noticias, las víctimas se tratan de dos chicos jóvenes de 15 y 16 años que se encontraban en la planta superior de la vivienda donde habían quedado atrapados sin poder escapar de las llamas.

Los dos menores fallecidos fueron encontrados en la planta superior de la vivienda. Las llamas afectaron a las dos plantas del inmueble. La planta baja presentó una gran carga de material inflamable, lo que hizo que el fuego se propagara con velocidad y dificulta a las labores de extinción y evacuación. Todo apunta a que la causa del incendio fue un posible cortocircuito.

¿Cómo actuar en caso de incendio en vivienda?

Según recomienda los Bomberos de la Comunidad de Madrid, en caso de incendio en vivienda lo recomendable es mantener la calma. Si las llamas son pequeñas, intente apagarlo. Debe haber un extintor cerca.

En caso de que no pueda extinguir las llamas, salga de casa cerrando puertas y ventanas. Además, llévese las llaves por si los bomberos lo necesitan. No se detenga a coger objetos, ni huya por las escaleras de arriba. Tampoco corra ni haga uso del ascensor.

Por supuesto, debe de llamar al 112 para informar de su situación.

Cabe señalar que el humo es la causa de la mayoría de muertes producidas en un incendio. Si estuviera atrapado por este, diríjase a una habitación ventilada y si lo requiere, avance a gatas tapándose boca y nariz. Asimismo, se aconseja colocar toallas húmedas en las rendijas de la puerta y pedir ayuda desde la ventana o balcón.

Si el incendio viniera de la casa de un vecino, es recomendable tener precaución al abrir la puerta por si hay humo en la escalera. Si este segundo escenario se cumpliera, no salga, ya que puede perder la vida.

Al salir a la calle, alerte a los vecinos de su situación, espere a los bomberos en zona libre de humo y procure informarles. Si estuviera expuesto al humo o tiene quemaduras, se requiere de pedir atención sanitaria.

