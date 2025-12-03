Un chico de 14 años atropella a un niño de 5 con un patinete en Manilva (Málaga)

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar a plena luz del día otro atropello en patinete, esta vez en la calle Utopía, en el núcleo urbano de Manilva. Según Sonia, la abuela del menor atropellado, la tarde del incidente se encontraba llevando a sus nietos a la escuela de música en torno a las 16:00 horas. Después de aparcar el coche, cruzaron la calle con normalidad. Fue entonces cuando, según su testimonio, un patinete eléctrico irrumpió repentinamente desde la derecha en sentido prohibido. La velocidad que llevaba el vehículo, asegura, era tan elevada que no le dio tiempo a reaccionar. El impacto fue brutal: el niño salió despedido “como si fuera un muñeco de trapo”, relata.

Tras el impacto, el conductor también cayó al suelo, pero se levantó de inmediato y salió corriendo. Sonia vivió un momento de mucha angustia, solo sabía gritar y pedir ayuda. Minutos después, el presunto culpable del atropello, regresó brevemente para recoger su patinete y volvió a marcharse antes de la llegada de la Policía.

Herida en la frente y múltiples hematomas

Una testigo que presenció todo lo ocurrido acompañó a la abuela mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios. Aquellos minutos, cuenta la familia, se hicieron interminables. Cuando llegó la ambulancia, el niño fue trasladado al Hospital Costa del Sol, donde los médicos confirmaron una herida abierta en la frente, un abultado hematoma y múltiples contusiones. Además, debido a las fuertes molestias en el cuello, se le colocó un collarín de inmediato.

Aunque evoluciona favorablemente, el menor continúa en reposo y no ha podido regresar al colegio. Por las noches se despierta sobresaltado y mantiene un temor constante desde el incidente.

Por otro lado, el presunto culpable del atropello ya ha sido identificado, se trata de un menor de 14 años. El Ayuntamiento ha confirmado la localización del presunto responsable y ha indicado que los agentes ya han tomado declaración para continuar con las diligencias necesarias. Tras conocer el avance de la investigación, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, se puso en contacto con la familia del pequeño para mostrar su apoyo.

La familia, especialmente su abuela, Sonia, ha expresado su alivio al conocer que el joven implicado ha sido localizado. El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de seguir de cerca el caso, mientras la comunidad de Manilva muestra su apoyo a la familia y reclama prudencia en el uso de vehículos de movilidad personal, especialmente en zonas peatonales.

