Analizan los móviles de las menores muertas en un parque de Jaén: "Está habiendo novedades que no puedo trasladar"

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha indicado que la investigación de la policía judicial se enfoca en el análisis de los teléfonos móviles de las dos menores.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fern&aacute;ndez

El subdelegado del Gobierno, Manuel FernándezEuropa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

La Policía Nacional continúa analizando los teléfonos móviles de las dos menores halladas muertas en un parque de Jaén el pasado sábado, mientras que la investigación avanza y destacan "como línea preeminente" que no participaron terceras personas en estas dos muertes.

"Está habiendo novedades que no puedo trasladar, pero la investigación sigue avanzando ye están desarrollando las diferentes líneas de investigación", ha declarado este miércoles a los medios el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

Ha asegurado que "se está investigando con toda la intensidad y exprimiendo todos los medios policiales, aunque la línea preeminente es que no hubo participación de terceras personas", según ha indicado, la investigación de la policía judicial se enfoca en el análisis de los teléfonos móviles de las dos menores, junto a las declaraciones de los padres y familiares de las víctimas.

Paralelamente, la Asociación de la Prensa de Jaén ha pedido "prudencia y responsabilidad" a la hora de abordar el caso de estas dos menores y solicita un tratamiento de la información "que evite las especulaciones o su difusión mientras se mantenga el secreto de sumario".

La Asociación de la Prensa también pide "huir del morbo y no aprovechar la extrema vulnerabilidad de las familias en estos trágicos momentos para hurgar en la herida". Además, pide "respeto a la investigación policial en curso y empatía en el tratamiento general de la información".

Los padres rechazan la hipótesis del acoso escolar

Uno de los padres rechazaba ayer que su hija sufriera acoso escolar y cuestiona la teoría de un suicidio pactado, a pesar de que es lo que de momento sugiere la investigación. La Policía mantiene que la principal hipótesis sigue siendo esta y niega que hubiera bullying ni protocolos activados.

Además, explicó en en declaraciones al programa Hoy en día, de Canal Sur Televisión que "quieren presentar el suicidio perfecto cuando en realidad es el homicidio perfecto" y describía a su hija como una chica feliz, sin depresión ni problemas de autoestima, que estudiaba un ciclo de peluquería y estética y tenía planes para el fin de semana con sus amigos y su novio.

La Policía entró este martes a las viviendas de una de las adolescentes de Jaén y se llevó su ordenador para analizar el contenido, según avanzó 'la Sexta'.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández

