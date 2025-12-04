Efemérides de hoy 4 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de diciembre?

El 4 de diciembre de 2013, el Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) recupera una secuencia casi completa ADN humano con una antigüedad de 400.000 años. La investigación se realiza en torno al Fémur XIII de la Sima de los Huesos, en la sierra de Atapuerca, Burgos. Se trata de la primera vez que se recupera ADN fósil con tal antigüedad. La investigación se realiza de manera conjunta con el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, y se publica en la revista científica de Nature, convirtiéndose en portada en medios de comunicación de todo el mundo.

Las excavaciones en la sierra de Atapuerca cuentan con el respaldo económico de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Economía y Competitividad y la Fundación Atapuerca. En los trabajos realizados han participado equipos españoles de referencia, entre ellos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, el CENIEH de Burgos y el IPHES de Tarragona.

Un 4 de diciembre, pero de 1808, Napoleón Bonaparte entra en Madrid, marcando un episodio clave de la Guerra de la Independencia. La llegada del emperador francés a la capital consolida la ocupación y desencadena una resistencia popular que se convertirá en símbolo de la lucha contra el invasor. Tras el levantamiento del 2 de mayo en Madrid, la represión deja cientos de muertos y abre un conflicto que se extenderá por toda la península.

El Ejército francés trató de asegurar el control de España tomando la ciudad de Madrid, que se encontraba muy debilitada tras meses de tensión y violencia. Este hecho simboliza el choque entre el imperialismo francés y la resistencia española, y marca el comienzo de una de las etapas más dramáticas de la historia contemporánea del país.

¿Qué pasó el 4 de diciembre?

1870.- Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II de Italia, acepta oficialmente su designación para ocupar el trono de España, tras haber sido elegido por el Parlamento el 16 de noviembre de 1870.

1978.- España aprueba la primera Ley de Partidos Políticos de la transición de la dictadura a la democracia.

1985.- Santiago de Compostela es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2010.- La OTAN respalda el plan para Afganistán del presidente Obama, con el envío de un mínimo de 7.000 soldados adicionales al país en 2010.

2012.- El tifón "Bopha" toca las costas de Filipinas y en tres días deja más de 1.000 muertos y 800 desaparecidos.

2017.- El Tribunal Supremo de EEUU autoriza la aplicación integral del tercer veto migratorio del presidente Donald Trump.

2018.- El Gobierno francés congela los precios del gas, electricidad y carburantes para calmar la protesta de los "Chalecos amarillos".

2023.- Detenidos dos agentes españoles del CNI, uno de ellos encarcelado, por filtrar información reservada a EE. UU.

2024.- La sidra asturiana es nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

2024.- El director ejecutivo de la aseguradora médica UnitedHealthCare, Brian Thompson, es asesinado en Nueva York.

¿Quién nació el 4 de diciembre?

1866.- Vasili Kandinsky, pintor ruso precursor de la pintura abstracta.

1892.- Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado español durante la dictadura.

1945.- María Isabel Llaudes "Karina", cantante española.

1958.- Luis García Montero, poeta español.

1965.- Álex de la Iglesia, cineasta.

1969.- Jay-Z, rapero estadounidense.

¿Quién murió el 4 de diciembre?

1951.- Pedro Salinas, poeta español.

1974.- Hannah Arendt, escritora estadounidense de origen alemán.

1984.- John Rock, científico estadounidense, descubridor de la píldora anticonceptiva femenina.

1993.- Frank Zappa, músico y cineasta estadounidense.

2009.- Jordi Solé Tura, político, uno de los "padres de la Constitución" española.

2023.- Juanita Castro, hermana menor del fallecido líder cubano Fidel Castro.

¿Qué se celebra el 4 de diciembre?

Hoy, 4 de diciembre, es el Día Internacional del Guepardo.

Horóscopo del 4 de diciembre

Los nacidos el 4 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 4 de diciembre

Hoy, 4 de diciembre, se celebra santa Bárbara y san Bernardo.