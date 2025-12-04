Investigan la muerte violenta de un niño en una playa de Almería: la madre y su pareja han sido detenidos

Se investiga la muerte violenta de un niño en una playa de Almería. La madre del pequeño y su pareja han sido detenidos. Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles. Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han informado a Efe que sobre las 22:30 se recibió el aviso sobre la desaparición del menor. A partir de ahí, se activó un protocolo de búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. La víctima se trata de un menor de cuatro años.

Según han expresado fuentes cercanas a la investigación a Efe, la tía de la mujer dio la voz de alarma ante la desaparición del niño, puesto que le envió un mensaje en el que decía que había sido abandonado en una caseta de la playa de Garrucha.

Tal y como recogen medios locales, la madre, quien avisó a las autoridades para contarles lo ocurrido, fue detenida.También se procedió a la detención de su pareja.

A falta de la autopsia que determinará cómo fue el fallecimiento, todo apunta a una posible muerte violenta.

Según 'La Voz de Almería', la madre del menor fallecido podría padecer "una enfermedad mental" y reconoció lo sucedido tras, presuntamente, acabar con la vida del menor.

Cronología de los hechos

El cuerpo del menor fue encontrado el pasado miércoles 3 de diciembre, en una playa situada justo en el límite entre los términos municipales de Garrucha y el de Mojácar, aunque ya dentro de éste último. Según 'La Voz de Almería', los vecinos avisaron de lo ocurrido. Difundieron una foto tanto del menor como de la madre pidiendo la colaboración ciudadana para dar con el paradero de ambos, que se daban por desaparecidos.

Tal y como recoge Europa Press, el cuerpo fue encontrado frente a una gasolinera hasta que después se dio la voz de alarma. Posteriormente, se movilizaron la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.

Los progenitores del menor son de origen latinoamericano y residentes en Garrucha, según recoge 'La Voz de Almería'.

Por el ahora la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, ya que continúa en marcha por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tratar de esclarecer todo lo sucedido. Tampoco se descartan más detenciones o ampliación de diligencias en función de los resultados forenses.

Las autoridades mantienen el silencio institucional a la espera de avances judiciales. Por su parte, tanto la ciudadanía como las administraciones locales siguen con inquietud el caso.

