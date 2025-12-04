Noticias de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

La reunión en Ferraz por el escándalo Salazar, la denuncia contra Antonio Navarro, o la situación de la gripe, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025.

Reunión Ferraz

La ruptura con Junts, la situación de Ábalos y Koldo, los pagos en metálico, y ahora el escándalo Salazar. Parece que los problemas alrededor de Pedro Sánchez no cesan. En Ferraz ha sido una noche algo movida con la reunión telemática que se celebró a última hora de este miércoles por los casos de presunto acoso, que ha fracasado pues no ha calmado los ánimos en el PSOE. Varias dirigentes piden que se denuncie en la Fiscalía por violencia de género.

Denuncia Antonio Navarro

En medio del escándalo Salazar, aparece otro caso. Una militante del PSOE de Málaga ha puesto una denuncia ante la Fiscalia, por presunto acoso sexualcontra Antonio Navarro, el secretario general de los socialistas en Torremolinos.

En la información aportada a la Fiscalía se incluyen una batería de mensajes de WhatsApp subidos de tonoy de carácter sexual por parte de Navarro con frases como "no me esquives que te quiero meter ficha", o "ese escote lo has tenido siempre".

La gripe en España

La gripe sigue disparada y satura los servicios de urgencia, muchos ya están así. De momento, Sanidad recomienda el uso de la mascarilla, pero no descarta que sea obligatorio en hospitales, centros de salud y residencias si la situación empeora. Se insiste en la vacunación y se propone el teletrabajo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.