Noticias de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

sociedad
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 4 de diciembre de 2025.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La reunión en Ferraz por el escándalo Salazar, la denuncia contra Antonio Navarro, o la situación de la gripe, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025.

Reunión Ferraz

La ruptura con Junts, la situación de Ábalos y Koldo, los pagos en metálico, y ahora el escándalo Salazar. Parece que los problemas alrededor de Pedro Sánchez no cesan. En Ferraz ha sido una noche algo movida con la reunión telemática que se celebró a última hora de este miércoles por los casos de presunto acoso, que ha fracasado pues no ha calmado los ánimos en el PSOE. Varias dirigentes piden que se denuncie en la Fiscalía por violencia de género.

Denuncia Antonio Navarro

En medio del escándalo Salazar, aparece otro caso. Una militante del PSOE de Málaga ha puesto una denuncia ante la Fiscalia, por presunto acoso sexualcontra Antonio Navarro, el secretario general de los socialistas en Torremolinos.

En la información aportada a la Fiscalía se incluyen una batería de mensajes de WhatsApp subidos de tonoy de carácter sexual por parte de Navarro con frases como "no me esquives que te quiero meter ficha", o "ese escote lo has tenido siempre".

La gripe en España

La gripe sigue disparada y satura los servicios de urgencia, muchos ya están así. De momento, Sanidad recomienda el uso de la mascarilla, pero no descarta que sea obligatorio en hospitales, centros de salud y residencias si la situación empeora. Se insiste en la vacunación y se propone el teletrabajo.

Sociedad

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Apartado el CEO de Ribera Salud de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz tras ser acusado de dar instrucciones para realizar menos pruebas

Le queman el pelo a una persona sin hogar

Vídeo: Dos menores le queman el pelo a una persona sin hogar mientras se ríen de él en un parque de Benacazón, Sevilla

Efemérides de hoy 4 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de diciembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de diciembre?

Un niño de 5 años, atropellado con un patinete por otro menor
Málaga

Un chico de 14 años atropella a un niño de 5 con un patinete en Manilva (Málaga)

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández
Menores Jaén

Analizan los móviles de las menores muertas en un parque de Jaén: "Está habiendo novedades que no puedo trasladar"

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha indicado que la investigación de la policía judicial se enfoca en el análisis de los teléfonos móviles de las dos menores.

Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas
Pulseras antimaltrato

Una asociación de Granada impulsa una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras de protección a víctimas

'La Volaera' llevará el caso ante la Agencia de Protección de Datos y estudiará posibles reclamaciones patrimoniales para las afectadas.

Fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira, acusado de robar medicamentos de un hospital

Gala SuperArte

SuperArte, el evento inclusivo más importante de Europa llega a Galicia

El interior de un tren

Un estudiante de Medicina detiene un tren para atender una urgencia de una turista: "Vi a la chica tumbada con señas de dolor"

