Noticias de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

La rueda de prensa de Junts, las declaraciones de Koldo García, o las imágenes de Sánchez y Ábalos, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025.

Rueda de prensa de Junts

A las nueve de la mañana, Junts ha convocado una rueda de prensa en Barcelona para valorar el paso dado por Sánchez con el fin de reconducir la relación con los independentistas y poder salvar así la legislatura. Sánchez ha reconocido los incumplimientos y retrasos y asegura que pretende poner remedio.

Koldo señala a Begoña en el rescate de Air Europa

Koldo García sigue tirando de la manta e insiste, en 'Okdiario', en que Begoña Gómez participó en el rescate de Air Europa y que pudo cobrar por ello. Da un paso más. Pone una cantidad sobre la mesa: "Lo que sí dijeron ellos 'hay que coger estos 200.000', pero no se nada más, y hablaron después con Begoña".

Las imágenes de Sánchez y Ábalos

Unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara a José Luis Ábalos como "un gran desconocido", llega la respuesta del exministro desde Soto del Real. 'Okdiario' publica una serie de fotografías personales de Ábalos y Sánchez junto a sus familias. Aparecen en eventos privados, cumpleaños, o casas rurales. Unas imágenes que demuestran la confianza entre ambos. A algunos de estos eventos se sumarían Santos Cerdán y los suyos.

