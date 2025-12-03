Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La rueda de prensa de Junts, las declaraciones de Koldo García, o las imágenes de Sánchez y Ábalos, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025.

Rueda de prensa de Junts

A las nueve de la mañana, Junts ha convocado una rueda de prensa en Barcelona para valorar el paso dado por Sánchez con el fin de reconducir la relación con los independentistas y poder salvar así la legislatura. Sánchez ha reconocido los incumplimientos y retrasos y asegura que pretende poner remedio.

Koldo señala a Begoña en el rescate de Air Europa

Koldo García sigue tirando de la manta e insiste, en 'Okdiario', en que Begoña Gómez participó en el rescate de Air Europa y que pudo cobrar por ello. Da un paso más. Pone una cantidad sobre la mesa: "Lo que sí dijeron ellos 'hay que coger estos 200.000', pero no se nada más, y hablaron después con Begoña".

Las imágenes de Sánchez y Ábalos

Unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara a José Luis Ábalos como "un gran desconocido", llega la respuesta del exministro desde Soto del Real. 'Okdiario' publica una serie de fotografías personales de Ábalos y Sánchez junto a sus familias. Aparecen en eventos privados, cumpleaños, o casas rurales. Unas imágenes que demuestran la confianza entre ambos. A algunos de estos eventos se sumarían Santos Cerdán y los suyos.

La jueza añade un nuevo muerto por la DANA en Valencia y la cifra asciende a 230

Imagen de un polígono de Catarroja (Valencia) tras el paso de la DANA

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido un hombre por matar a su compañero de piso con una mancuerna en Valencia

Tripa cervecera

La 'barriga cervecera' causa más daño al corazón que el exceso de peso general

Efemérides de hoy 3 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 3 de diciembre?

Mata a puñaladas a su pareja de 29 años y se suicida ahorcándose en un piso de Alicante

Imagen del parque de la Concordia, Jaén, donde aparecieron muertas dos menores
Las incógnitas de la muerte de las dos menores fallecidas en Jaén: la Policía analiza el ordenador de una de ellas

Este martes han declarado en comisaría los padres y el novio de una de las niñas.

Nuevas imágenes de Mazón llegando al Cecopi el día de la DANA
Nuevas imágenes de Mazón llegando al CECOPI el día de la DANA

Un coordinador de Emergencias decidió conservar estas imágenes del expresidente el día de la DANA.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficia

La Guardia Civil detiene a dos hombres por agredir sexualmente a una mujer por sumisión química en una playa de Málaga

Varias personas de la UME desinfectan vehiculos, durante la presentación de los medios de la UME para el control de la peste porcina

Así lucha la UME contra la peste porcina africana: desinfección, drones y traslado de cadáveres

Imagen de un polígono de Catarroja (Valencia) tras el paso de la DANA

