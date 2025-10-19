El dilema del regalo de boda: ¿Cuánto tenemos que aportar si somos uno de los invitados?

En 2024 se celebraron en España 147.823 bodas, y el gasto medio oscila entre los 20.000 y los 25.000 euros. Aunque ese gasto depende del tipo de boda y de la Comunidad Autónoma en la que se celebre el enlace. El mayor desembolso se lo lleva el banquete, además hay que pagar por adelantado por lo que echar cuentas antes de embarcarse en un enlace es fundamental.Nos invitan a una boda y el primer dilema que nos planteamos es el regalo. Lejanos quedan los jarrones, la mantelería, los electrodomésticos y los complementos para adornar el hogar que se regalaban hace décadas. A este tipo de presentes le sucedió la lista de boda, esa lista interminable y al mismo tiempo ficticia que hacían los novios en un establecimiento, y en la que los invitados hacían sus aportaciones.

Dinero vs regalo

Los novios de hoy prefieren dinero, y preferiblemente que no se entregue en sobre como antes, es más práctico recurrir a dar el número de cuenta y que directamente se haga el ingreso. Hablamos con Ana Bernia, wedding Planner de "Tu día perfecto", organiza bodas con todo tipo de detalles y siempre ajustándose al presupuesto de los contrayentes

"Ya no es habitual que se entregue dinero en efectivo, no se entregan sobres y apenas hay listas de boda, se suele hacer un ingreso a través de un número de cuenta, o bien por bizum. "

Los novios entienden que si su boda implica que los invitados tengan que viajar, el regalo supone un coste para algunos complicado de asumir: "En este caso prefieren que los invitados les acompañen en un día tan especial. En Irlanda es muy habitual tener una mesa con regalos y una urna para los invitados entreguen el sobre." Como anécdota Ana recuerda que en alguna boda se ha llegado a entregar el sobre vacío: "En el sobre no aparece ningún nombre, y cual es la sorpresa cuando lo abren y se encuentran que no hay nada".

¿Mayor parentesco mejor regalo?

¿Qué pautas debemos seguir a la hora de decidir la cantidad que vamos a regalar?: "Cuanto mayor es la cercanía mayor es la cantidad que tienes que dar". Ana valora: "lo ideal es dar una media de unos 250 euros por persona, pero siempre hay que tener en cuenta las circunstancias económicas del invitado".

¿Y si vamos con niños?, ¿debemos fijar la misma cantidad que un adulto?, la wedding planner valora que : "pensemos que cuando hay niños en una boda ellos también van a tener su espacio para disfrutar, y se suelen poner atracciones para ellos, incluso gente que les cuida. Calculo que dar unos 100 euros por niño está bien".

Otra opción es regalar un viaje: "este regalo lo suelen hacer los padres de los novios y en ocasiones se juntan un grupo de amigos y entre todos lo pagan".

