Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Regalos de boda

El dilema del regalo de boda: ¿Cuánto tenemos que aportar si somos uno de los invitados?

La subida de precios afecta a las bodas, Casarse hoy es más caro que hace antes de pandemia y eso también influye en el bolsillo de los invitados al enlace que tienen que echar cuentas para hacer el regalo. Aportar la cantidad a través de un número de cuenta corriente es lo más común.

Imagen de archivo de un anillo de bodas.

El dilema del regalo de boda: ¿Cuánto tenemos que aportar si somos uno de los invitados? | Pexels

Publicidad

Mabel Redondo
Publicado:

En 2024 se celebraron en España 147.823 bodas, y el gasto medio oscila entre los 20.000 y los 25.000 euros. Aunque ese gasto depende del tipo de boda y de la Comunidad Autónoma en la que se celebre el enlace. El mayor desembolso se lo lleva el banquete, además hay que pagar por adelantado por lo que echar cuentas antes de embarcarse en un enlace es fundamental.Nos invitan a una boda y el primer dilema que nos planteamos es el regalo. Lejanos quedan los jarrones, la mantelería, los electrodomésticos y los complementos para adornar el hogar que se regalaban hace décadas. A este tipo de presentes le sucedió la lista de boda, esa lista interminable y al mismo tiempo ficticia que hacían los novios en un establecimiento, y en la que los invitados hacían sus aportaciones.

Dinero vs regalo

Los novios de hoy prefieren dinero, y preferiblemente que no se entregue en sobre como antes, es más práctico recurrir a dar el número de cuenta y que directamente se haga el ingreso. Hablamos con Ana Bernia, wedding Planner de "Tu día perfecto", organiza bodas con todo tipo de detalles y siempre ajustándose al presupuesto de los contrayentes

"Ya no es habitual que se entregue dinero en efectivo, no se entregan sobres y apenas hay listas de boda, se suele hacer un ingreso a través de un número de cuenta, o bien por bizum. "

Los novios entienden que si su boda implica que los invitados tengan que viajar, el regalo supone un coste para algunos complicado de asumir: "En este caso prefieren que los invitados les acompañen en un día tan especial. En Irlanda es muy habitual tener una mesa con regalos y una urna para los invitados entreguen el sobre." Como anécdota Ana recuerda que en alguna boda se ha llegado a entregar el sobre vacío: "En el sobre no aparece ningún nombre, y cual es la sorpresa cuando lo abren y se encuentran que no hay nada".

¿Mayor parentesco mejor regalo?

¿Qué pautas debemos seguir a la hora de decidir la cantidad que vamos a regalar?: "Cuanto mayor es la cercanía mayor es la cantidad que tienes que dar". Ana valora: "lo ideal es dar una media de unos 250 euros por persona, pero siempre hay que tener en cuenta las circunstancias económicas del invitado".

¿Y si vamos con niños?, ¿debemos fijar la misma cantidad que un adulto?, la wedding planner valora que : "pensemos que cuando hay niños en una boda ellos también van a tener su espacio para disfrutar, y se suelen poner atracciones para ellos, incluso gente que les cuida. Calculo que dar unos 100 euros por niño está bien".

Otra opción es regalar un viaje: "este regalo lo suelen hacer los padres de los novios y en ocasiones se juntan un grupo de amigos y entre todos lo pagan".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Las AMPA de la Comunitat Valenciana reclaman "un protocolo claro" ante alertas meteorológicas

Las AMPA de la Comunitat Valenciana reclaman "un protocolo claro" ante alertas meteorológicas

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un aeropuerto.

La presencia de un dron obliga a suspender vuelos en el aeropuerto de Mallorca

Imagen de archivo de un anillo de bodas.

El dilema del regalo de boda: ¿Cuánto tenemos que aportar si somos uno de los invitados?

Acoso escolar

Así es la función del 'coordinador de bienestar', obligatorio en colegios para prevenir acoso

Vídeo: Impactantes imágenes de un coche incendiándose con dos personas en su interior
Coche en llamas

Vídeo: Impactantes imágenes de un coche incendiándose con dos personas en su interior en la AP-7

Choque entre un coche de la Policía Municipal y uno de la Policía Nacional: cuatro agentes resultaron heridos
Ciudad Lineal

Choque entre vehículos de Policía Municipal y Nacional deja cuatro heridos en Madrid

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año
CRISIS MIGRATORIA

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año

Ya son 13.400 personas las que han llegado a Canarias en 2025, con rescates recientes también en Lanzarote y El Hierro.

Las AMPA de la Comunitat Valenciana reclaman "un protocolo claro" ante alertas meteorológicas
Educación

Las AMPA de la Comunitat Valenciana reclaman "un protocolo claro" ante alertas meteorológicas

Instan a las administraciones a buscar soluciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral de todas las familias.

Exposición in situ: Refik Anadol, impulsada por la Inteligencia Artificial, el Museo Guggenheim Bilbao

La IA está aquí para ampliar nuestras capacidades, no para reemplazarnos

Muere una mujer de 31 años tras se arrollada por una vaca en un desfile de ganado en San Froilán, Lugo

Muere una mujer de 31 años tras ser arrollada por una vaca en un desfile de ganado en San Froilán, Lugo

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 19 de octubre de 2025

Publicidad