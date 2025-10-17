Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dos policías sujetan a un hombre durante 20 minutos tras saltar al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga

La policía nacional sostuvo durante 20 minutos al hombre que saltó al vacío y consiguieron salvarle la vida.

Neila Gallego
Publicado:

Intervención heroica de dos policías nacionales en la localidad malagueña de Vélez-Málaga. Los dos policías sostuvieron a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso salvándole la vida.

Los hechos han ocurrido en el núcleo urbano de Torre del Mar. Una patrulla acudió a una vivienda en apoyo a una ambulancia, que trataba de dar asistencia a un hombre muy agitado, presumiblemente bajo los efectos de alguna sustancia. El hombre quería tirarse por la ventana.

El centro coordinador movilizó a varios agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, a los bomberos y a los servicios sanitarios. Los policías nacionales, al llegar, sostuvieron durante 20 minutos al hombre que saltó al vacío y consiguieron salvarle la vida tras amortiguar los vecinos la caída con colchones.

La rápida actuación policial salvó la vida del hombre. No se teme por su vida y ha sido derivado al hospital comarcal, donde ya se recupera. Los policías han resultado lesionados en el servicio, padeciendo fisuras en muñeca y antebrazo, respectivamente.

