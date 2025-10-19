Investigan si el príncipe Andrés trató de obtener información de Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual

La Policía Metropolitana de Londres informó este domingo de que examina "activamente" la posibilidad de que el príncipe Andrés recurrió al cuerpo para recabar información sobre Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual. "Estamos al tanto de las informaciones de los medios de comunicación y estamos investigando activamente las acusaciones realizadas", informó en un comunicado.

Varios medios británicos divulgaron hoy que el príncipe buscó información personal de Giuffre, quien se suicidó el pasado abril con 41 años de edad, después de que ésta le acusara de obligarla a tener sexo cuando era menor y había caído en las redes del magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

El 'Mail on Sunday', que ya publicó hace años una polémica foto del príncipe con Giuffre en una casa de Londres, aseguró hoy que Andrés pidió a un guardaespaldas de su servicio de protección policial que la investigara, después de proporcionarle la fecha de nacimiento y el número de la seguridad social de la estadounidense. También el 'The Sunday Telegraph' informó de que el hermano del rey Carlos III del Reino Unido trató de "sacar los trapos sucios" de Giuffre "escarbando" en su vida privada. Andrés, tercer hijo de la difunta Isabel II, anunció este viernes que renunciaba a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el palacio de Buckingham.

No obstante, la familia de Giuffre volvió a pedir hoy que el monarca le despoje de los títulos que aún mantiene, como el de príncipe, y de otros privilegios, como residir en el Royal Lodge, ubicado en los terrenos del castillo de Windsor.

Libro póstumo

En extractos de un libro póstumo difundidos el pasado jueves en 'The Guardian', Giuffre relata encuentros con el príncipe en Londres, Nueva York y la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes, cuando era menor de edad y coaccionada por el magnate y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en Estados Unidos. Se esperan asimismo más detalles perjudiciales para Andrés cuando se publique este martes 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice', coescrito por Giuffre con Amy Wallace. En noviembre de 2019, el duque de York negó categóricamente en una entrevista con la BBC haber conocido a Giuffre o mantenido relaciones sexuales con ella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com