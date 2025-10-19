La presencia de un dron obliga a suspender vuelos en el aeropuerto de Mallorca

El aeropuerto de Palma de Mallorca se vio obligado a suspender este domingo todos los vuelos tras la presencia de un dron sobrevolando la zona.

La alarma ha sido activado sobre las 19:00 horas, lo que provocó la paralización inmediata de despegues y aterrizajes y ha dejado a miles de pasajeros atrapados.

La situación generó un caos operativo. Numerosos vuelos han tenido que ser desviados a otros aeropuertos mientras las autoridades activaban los protocolos de seguridad. Según datos de FlightRadar, el tráfico aéreo en Palma de Mallorca ha quedado sin funcionar durante varias horas.

Al menos seis tripulaciones señalaban los controladores aéreos en las redes sociales. Se tuvieron que empezar a solicitar desvíos a otros aeropuertos. El propio gestor aeronáutico, Enaire, confirmaba que el incidente obligaba a parar las operaciones por seguridad. La situación se ha mantenido hasta que finalmente se ha reanudado la actividad. Han resultado desviados ocho vuelos.

Las autoridades aeroportuarias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están investigando el origen del dispositivo y las circunstancias de su presencia.

45 minutos paralizado

El aeropuerto ha reanudado su actividad aérea a las 19:45 horas, tras permanecer cerrado durante más de 45 minutos debido a la presencia del dron no autorizado en las inmediaciones del espacio aéreo.

Durante ese tiempo, se paralizaron todas las salidas y llegadas, lo que obligó a desviar varios vuelos a aeropuertos cercanos, como el de Ibiza, y a mantener en el aire a varias aeronaves que se encontraban en aproximación a la isla.

Otros casos

También este domingo un avión acabó aterrizando en el aeropuerto Tenerife Sur por lo que encontraron en el aire. La tripulación avisó a controladores aéreos para modificar la ruta. ¿El motivo? Otro dron detectado en las inmediaciones del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado a desviar el vuelo de Ryanair procedente de Santiago de Compostela hacia Tenerife Sur.

Según han informado Controladores Aéreos a través de sus redes sociales, la tripulación decidió modificar la ruta por motivos de seguridad tras notificarse la presencia del dispositivo cerca del recinto aeroportuario.

La incidencia se produce una semana después de un percance semejante en el mismo aeropuerto, que derivó en la sanción al piloto de un dron no autorizado por parte de la Guardia Civil.

Este incidente tuvo lugar, concretamente, el pasado 14 de octubre, cuando el vuelo de un dron a menos de un kilómetro del aeropuerto obligó a suspender temporalmente las operaciones entre las 07:00 y las 08:10 horas. La interrupción afectó a unos 600 pasajeros y también provocó el desvío de dos vuelos y retrasos en otros cuatro.

