Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Gaza

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego por negarse a reabrir el cruce de Rafah

Estados Unidos acusó a Hamás de planear "una violación inminente" del alto el fuego debido a los ataques contra otros palestinos.

Imagen de Gaza

Imagen de GazaEFE

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Hamás ha acusado al Gobierno israelí de haber cometido una "violación flagrante" de los términos del acuerdo de alto el fuego por impedir la reapertura del cruce de Rafah, fronterizo entre Gaza y Egipto. "La decisión de Netanyahu de impedir la apertura del cruce de Rafah hasta nuevo aviso es una violación flagrante y una negación de los compromisos que asumió con los mediadores garantes", dijo el grupo en un comunicado.

Asimismo, señala que su cierre imposibilita también la salida y evacuación de heridos y enfermos, así como la llegada a Gaza de maquinaria pesada para la remoción de escombros o equipos especializados para examinar y verificar la identidad de los cientos de cuerpos de palestinos que Israel está devolviendo al enclave. "Hacemos un llamado a los mediadores y garantes del acuerdo a tomar medidas urgentes para presionar a la ocupación para que abra inmediatamente Rafah, la obligue a cumplir con todos los términos del acuerdo y ponga fin a sus crímenes actuales contra nuestro pueblo palestino en Gaza", añaden.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que Rafah seguirá cerrado "hasta nuevo aviso" en función de si Hamás devuelve los restos mortales de los cautivos restantes.

"Violación inminente" del alto el fuego

Por su parte, Estados Unidos acusó a Hamás de planear "una violación inminente" del alto el fuego debido a los ataques contra otros palestinos. "Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación. Los garantes exigen que Hamás cumpla con sus obligaciones en virtud del alto el fuego", informaron.

El Gobierno estadounidense ha indicado que ha informado sobre esta violación y alertó de que "si Hamás continúa con este ataque", tomará medidas para proteger a la población.

Alto el fuego

Israel aceptó cesar los bombardeos casi dos años después del inicio del conflicto. Este acuerdo implicó la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás, así como el cese de las hostilidades. Además, establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella.

Más de 67.000 personas han muerto durante los dos años de bombardeos israelíes en la Franja. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguró que, hasta el pasado miércoles, 190.000 toneladas de ayuda estaban autorizadas por las autoridades israelíes y en trámites para entrar a Gaza. Sin embargo, se espera la apertura del cruce de Rafah.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Mundo

Captura de pantalla del Hospital de Aintree, Liverpool

Una mujer es asesinada a puñaladas: su pareja irrumpió en su casa con un chaleco antibalas

Imagen de Gaza

Hamás acusa a Israel de violar el alto el fuego por negarse a reabrir el cruce de Rafah

VÍDEO: Una nueva erupción en el volcán de Kilauea, en Hawái lanza chorros de lava que alcanzan los 400 metros

VÍDEO: Una nueva erupción en el volcán de Kilauea, en Hawái, lanza chorros de lava que alcanzan los 400 metros

John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy
EEUU

Se vende por seis millones de euros la casa en la que vivió John F. Kennedy antes de ser presidente

marruecos
MANIFESTACIONES EN MARRUECOS

Siguen las protestas contra el Gobierno de Marruecos pese a las condenas de 15 años de prisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin
Putin y Trump

¿Pueden arrestar a Putin en su visita a Hungría? Esto es lo que dice la Corte Penal Internacional

Una posible cumbre en Budapest entre el líder estadounidense y el ruso pone sobre la mesa un complejo tablero jurídico y diplomático.

Donald Trump
Internacional

Empresas españolas aumentan sus pedidos y reclaman personal cualificado en defensa

El presidente de Estados Unidos ha dicho durante su encuentro con Zelenski que España "no ha sido leal con la OTAN".

Millones de personas protestan en Europa y EEUU contra Trump bajo el lema "No Kings"

Millones de personas protestan en Europa y EEUU contra Trump bajo el lema "No Kings"

Rusia propone a EEUU abrir un túnel a través del estrecho de Bering

Rusia propone a EEUU abrir un túnel a través del estrecho de Bering que lleve el nombre de Putin y Trump y que lo firme Elon Musk

Imagen de archivo de la policía polaca

Rescatan a una mujer tras 27 años encerrada en casa de sus padres: estaba al borde de la muerte y "desaparecida" desde los 15

Publicidad