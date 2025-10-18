Encuentran en una lavadora el cuerpo descuartizado de una mujer que llevaba desaparecida 12 días

La Fiscalía General del Estado ecuatoriano ha informado del hallazgo del cuerpo de una mujer en un departamento de la provincia costera del Guayas y confirmó la detención de la hija de la víctima en el proceso de investigación.

Concretamente, se ha encontrado un cuerpo descuartizado en el interior de una lavadora y en un cubo de plástico. Tal y como ha indicado el Ministerio Público, la víctima era Martha S.C., una abogada de 47 años que había sido reportada como desaparecida desde hace 12 días. Al no tener noticias de su madre, que fue vista por última vez el pasado 5 de octubre, su hijo puso la denuncia ante la Fiscalía.

Una vez se registró esta denuncia, la Policía activó sus unidades especializadas. Los agentes revisaron varias cámaras de vigilancia y llegaron hasta una vivienda situada en la zona de Sauces 9. En el interior de la vivienda, encontraron el cuerpo desmembrado de la mujer.

Posteriormente, la Policía identificó que, en dicho inmueble, habitaba la hija de la víctima. En el interior de su casa, los agentes encontraron una sierra eléctrica, siete cuchillos, una moledora eléctrica y un machete. Además, se encontraron objetos que podrían pertenecer a la víctima, entre los que destacaban: un móvil, un ordenador portátil y una tarjeta bancaria.

Un vecino que vivía en dicha zona ha contado que, tras la desaparición de la abogada de 47 años, su hija salió a ayudar en las tareas de búsqueda. Asimismo, contó que la mujer estaba preguntando en el vecindario si había visto su madre.

Con el paso de los días, los vecinos informaron de un olor fuerte y desagradable en la zona. Posteriormente, los agentes allanaron el inmueble y encontraron el cadáver descuartizado, tal y como indicó el canal de televisión Ecuavisa.

Prisión preventiva para la hija de la víctima

Tal y como ha detallado el diario ecuatoriano El Universo, un juez ha dispuesto que la hija de la víctima se mantenga con prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el crimen de su madre. La hija de la víctima ha sido detenida tras el hallazgo del cuerpo descuartizado de su madre.

Encuentran el cadáver descuartizado de una mujer de 68 años en Málaga

Hace tan solo unos meses, la Policía Nacional investigaba un crimen con una mujer como víctima.

Concretamente, una mujer de 68 años había fallecido a manos de su hijo, de 46 años, que contaba con problemas psiquiátricos. Tras el hallazgo del cadáver, el hijo fue detenido por portar un hacha.

Los hechos ocurrieron en la barriada de Los Prados, cuando los agentes recibieron un aviso alertando de que un varón se encontraba en la vía pública con un hacha en la mano.

Tal y como indicaron los vecinos de la zona al diario Sur, el autor de los hechos y la víctima no tenían buena relación. Los vecinos han detallado que las voces en la casa de la víctima "eran prácticamente diarias". Otro de los vecinos ha asegurado que el hijo de la víctima, le pidió un hacha para "cortar unos palés".

