El vídeo viral de una novia que interrumpe la boda ante todos sus invitados: "No puedo dar el sí quiero sin esto"

El protocolo tradicional de una boda en el que primero se contrae matrimonio y después comienza la fiesta ya es cosa del pasado. Cada vez más contrayentes deciden innovar y organizar su enlace según sus propios gustos y prioridades. Una personalización del evento que tiene como objetivo principal sorprender a los invitados u obsequiarles con algún objeto o gesto que se escape de lo habitual.

Probablemente ese fuera el objetivo de Bea y Jose que el pasado fin de semana contrajeron matrimonio en un conocido hotel de la localidad jienense de Mengíbar ante un grupo de invitados que, a buen seguro, no esperaban lo que estaba a punto de suceder. Cuando la pareja ya estaba preparada en el atril para darse el esperado "sí quiero", y la maestra de ceremonias se disponía a sellar la unión matrimonial, la novia daba un giro inesperado a los acontecimientos. Interrumpió ese solemne momento, para pronunciar estas palabras: "Un segundo ¿vale? Es que no puedo dar el sí quiero si no pasa esto".

El episodio dejaba en shock a muchos de los seres queridos que le acompañaban, otros reían sorprendidos y sin saber muy bien qué estaba ocurriendo. Pero pronto, la incredulidad daba paso a la diversión y las carcajadas porque otro de los invitados iniciaba un baile y comenzaba a repartir botellines de cerveza entre los asistentes al ritmo de música y contagiando buen humor. Está claro que la fiesta había comenzado antes del momento mismo de sellar el compromiso.

Se ha convertido en un vídeo viral

Apenas fueron unos segundos los que rompieron el protocolo pero, sin duda, se han convertido en uno de los momentos más inolvidables de la boda que refleja la personalidad de los novios y su especial conexión con sus amigos y familiares.

Precisamente, los asistentes que estaban preparados para grabar el esperado sí quiero, de repente, se encontraron en sus pantallas con esta divertida anécdota de la que fueron testigos. Algunos de los presentes, como Rocío García Cañadil @rocilacania no se han resistido a compartir este momento con sus seguidores en redes sociales. Desde luego, no ha pasado desapercibido, ya que en apenas unas horas, el vídeo se ha hecho viral con más de 1,1 millones de visualizaciones en TikTok.

Cabe destacar que tras este divertido y desenfadado gesto, los novios finalmente se dispusieron a formalizar el matrimonio. Pero para entonces, ya habían conseguido su objetivo: trasformar el ambiente solemne de la boda, en uno mucho más cálido y distendido en el que, ahora sí, sellar su amor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com