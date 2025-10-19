Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una mujer de 31 años tras ser arrollada por una vaca en un desfile de ganado en San Froilán, Lugo

La mujer, tras dos semanas ingresada en la UCI a causa de las heridas, ha acabado falleciendo. El Ayuntamiento de Lugo ha trasladado sus condolencias a la familia y personas allegadas a través de un comunicado.

Muere una mujer de 31 años tras se arrollada por una vaca en un desfile de ganado en San Froilán, LugoFreepik

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El pasado 5 de octubre, una mujer de 31 años fue arrollada por una vaca que participaba en el desfile de ganado de las fiestas patronales de San Froilán, en Lugo. El animal, cuando transitaba por la Rúa Bispo Aguirr se asustó, escapó y acabó embistiendo a la mujer, que tuvo que ser trasladada a la UCI del Hospital Lucus Augusti. Tras dos semanas ingresada, ha acabado falleciendo a causa de las heridas provocadas por el accidente.

Desde el Ayuntamiento de Lugo han expresado su "profundo pesar" por la muerte de la joven, natural de Vilagarcía de Arousa. "El gobierno ocal traslada su más sincero pésame y todo su cariño a la familia y las personas allegadas, en un momento de enorme dolor que conmociona a toda la ciudad", han añadido en un comunicado a través de Facebook.

Según testigos, se trataba de una vaca de raza charolesa, que al toparse con otras vacas de rubia gallegas, salió corriendo a toda velocidad. En esa huida estuvo a punto de golpear a una niña, aunque finalmente acabó impactando contra la mujer.

