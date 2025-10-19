Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Educación

Las AMPA de la Comunitat Valenciana reclaman "un protocolo claro" ante alertas meteorológicas

Instan a las administraciones a buscar soluciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral de todas las familias.

Inundaciones por la DANA en Espa&ntilde;a

Inundaciones por la DANA en EspañaAntena 3 Noticias

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya ha mostrado el malestar de las familias ante la situación de incertidumbre que se repite cada vez que se emite una alerta roja o naranja por lluvias, al tiempo que pide "coherencia, responsabilidad, claridad y protocolos unificados, así como medidas que permitan la conciliación y otros que permitirán que no se pierda materia lectiva".

La confederación entiende que, en estos casos, la seguridad de sus hijos es prioritaria, pero insta a las administraciones a "buscar soluciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral de todas las familias".

Así las cosas, indican que hay muchas madres y padres que no tienen la posibilidad de quedarse en casa cuando se suspenden las clases, una situación que genera "una gran angustia e incertidumbre" y critican que "no disponen de ningún protocolo claro de actuación en caso de una nueva barrancada o emergencia meteorológica, y esto incrementa todavía más la preocupación".

En concreto, las AMPA piden que se establezca un protocolo "claro y público" para saber cómo actuar en caso de alerta meteorológica; que se busquen alternativas educativas "seguras y accesibles" para evitar que nuestros hijos e hijas pierdan semanas de formación. También piden coordinar medidas de conciliación para las familias que no pueden teletrabajar o quedarse en casa. "El objetivo es que las niñas y los niños puedan aprender y crecer en un entorno seguro, sin que esto suponga un perjuicio a las familias y a su educación. Ahora mismo preocupa la incertidumbre de no saber si este trimestre de otoño será, una vez más, un periodo perdido", concluyen en un comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Así es la función del 'coordinador de bienestar', obligatorio en colegios para prevenir acoso

Acoso escolar

Publicidad

Sociedad

Acoso escolar

Así es la función del 'coordinador de bienestar', obligatorio en colegios para prevenir acoso

Vídeo: Impactantes imágenes de un coche incendiándose con dos personas en su interior

Vídeo: Impactantes imágenes de un coche incendiándose con dos personas en su interior en la AP-7

Choque entre un coche de la Policía Municipal y uno de la Policía Nacional: cuatro agentes resultaron heridos

Choque entre vehículos de Policía Municipal y Nacional deja cuatro heridos en Madrid

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año
CRISIS MIGRATORIA

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año

Inundaciones por la DANA en España
Educación

Las AMPA de la Comunitat Valenciana reclaman "un protocolo claro" ante alertas meteorológicas

Exposición in situ: Refik Anadol, impulsada por la Inteligencia Artificial, el Museo Guggenheim Bilbao
IA

La IA está aquí para ampliar nuestras capacidades, no para reemplazarnos

Recrear a los muertos, “hablar con ellos” o ver cómo envejeceremos: la IA entra en lo más íntimo del ser humano y plantea dilemas emocionales sin precedentes.

Muere una mujer de 31 años tras se arrollada por una vaca en un desfile de ganado en San Froilán, Lugo
Galicia

Muere una mujer de 31 años tras ser arrollada por una vaca en un desfile de ganado en San Froilán, Lugo

La mujer, tras dos semanas ingresada en la UCI a causa de las heridas, ha acabado falleciendo. El Ayuntamiento de Lugo ha trasladado sus condolencias a la familia y personas allegadas a través de un comunicado.

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 19 de octubre de 2025

Sala de Control Central Nuclear de Almaraz

Trabajadores y pueblos cercanos, asustados con el anuncio del cierre de la Central Nuclear de Almaraz: 4.000 empleos están en juego

Beneficios de subir escaleras

Pisos sin ascensor, una realidad que encierra a miles de andaluces en sus casas

Publicidad