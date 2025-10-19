Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, domingo 19 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 19 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Publicado:

El alto el fuego en Gaza o las manifestaciones en Estados Unidos, entre las noticias que marcan la jornada hoy, domingo 19 de octubre de 2025.

Netanyahu ordena atacar "enérgicamente contra objetivos terroristas"

La Fuerza Aérea de Israel está atacando Rafah desde el aire, después de que, presuntamente, varios milicianos atacasen a las fuerzas militares que se encontraban allí.

Las Brigadas Al Qassam han ratificado su "compromiso completo" con el alto el fuego en todas las zonas de la Franja de Gaza, y se desvinculan de los ataques contra el Ejército israelí. Además, han indicado que no tienen constancia de "ningún suceso o enfrentamiento" en Rafah, descrito como "zonas rojas" bajo control de Israel, y señalan que el contacto con la parte que queda de sus unidades en esa área está cortado desde la reanudación de la ofensiva en marzo de este año.

Estados Unidos alerta de una violación "inminente" del alto el fuego

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado que existen "informes creíbles" que advierten de una violación "inminente" del alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Hamás debido a sus ataques contra la población civil del enclave palestino, por lo que se han puesto en contacto con los países firmantes del acuerdo de paz.

Tal y como ha indicado el Departamento de Estado, "este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación".

Feijóo presenta propuestas en vivienda y migración

El presidente nacional del PP ha lanzado una serie de iniciativas enfocadas en vivienda, inmigración y apoyo a los autónomos con el fin de apelar a las clases medias, quienes considera han sido marginadas por el actual gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes del partido han informado a Europa Press que estas medidas buscan posicionar al PP como una verdadera opción de gobierno, en contraste con Vox, que carece de experiencia administrativa.

Atraco en el Museo del Louvre

El Museo del Louvre, uno de los más visitados del mundo, ha sido escenario este domingo por la mañana de un atraco que ha obligado a cerrar sus puertas durante todo el día. Según ha informado el diario francés Le Parisien, los atracadores han robado joyas históricas pertenecientes a la colección de Napoleón y la Emperatriz

En el asalto, que se ha producido a primera hora de la mañana, no se han registrado heridos durante el incidente, según ha confirmado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati.

Un hombre accede a Antonio Banderas para proporcionarle una idea de película: "Una Pasión de Cristo a la española"

Intenta colarse en la boda de la hija de Antonio Banderas para pedirle que dirija 'La pasión de Cristo' versión "castellana"

