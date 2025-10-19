Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

CRISIS MIGRATORIA

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año

Ya son 13.400 personas las que han llegado a Canarias en 2025, con rescates recientes también en Lanzarote y El Hierro.

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año | EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Un nuevo cayuco (el segundo este domingo) ha llegado a Fuerteventura con 58 personas a bordo, entre ellas 14 mujeres y un menor. La embarcación ha sido localizada por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a unos 13 kilómetros de Morro Jable, en el sur de la isla.

La Salvamar Izar de Salvamento Marítimo ha rescatado a los ocupantes, que habían partido este sábado desde El Aaiún, y los ha trasladado al puerto de Gran Tarajal. A primera hora de la mañana, otro cayuco con 98 migrantes había llegado al puerto de La Restinga, en el Hierro.

Con estas nuevas llegadas, ya son más de 13.400 personas las que han alcanzado Canarias en lo que va de año, consolidando al archipiélago como la principal ruta migratoria hacia España.

Otros rescates en Lanzarote y mas islas del archipiélago

Este sábado, Salvamento Marítimo llevó a cabo otro operativo en Lanzarote, donde desembarcaron 52 hombres de origen subsahariano en el puerto de Arrecife. La alerta se recibió la noche anterior, cuando una lancha neumática fue detectada a 61 millas al noreste de Tan-Tan (Marruecos). Tras la autorización de la Marina Real marroquí, la Guadamar Polimnia acudió al rescate, que se completó sin incidencias ni traslados hospitalarios.

El mes pasado, el archipiélago ya había registrado un repunte de llegadas, con 270 migrantes rescatados en menos de 24 horas. Tres embarcaciones fueron interceptadas cerca de Gran Canaria y El Hierro, incluida una con 235 personas a bordo (entre ellas 64 mujeres y 22 menores), lo que obligó a reforzar los dispositivos de emergencia.

Las autoridades advierten de que este aumento de llegadas en los meses de septiembre y octubre podría volver a tensionar el sistema de acogida, mientras Salvamento Marítimo, Cruz Roja y los servicios sanitarios mantienen la primera línea de atención humanitaria y médica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

Publicidad

Sociedad

Choque entre un coche de la Policía Municipal y uno de la Policía Nacional: cuatro agentes resultaron heridos

Choque entre un coche de la Policía Municipal y uno de la Policía Nacional: cuatro agentes resultaron heridos

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año

Llega un nuevo cayuco con 58 personas a Fuerteventura: más de 13.400 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año

Inundaciones por la DANA en España

Las AMPA de la Comunitat Valenciana reclaman "un protocolo claro" ante alertas meteorológicas

Exposición in situ: Refik Anadol, impulsada por la Inteligencia Artificial, el Museo Guggenheim Bilbao
IA

La IA está aquí para ampliar nuestras capacidades, no para reemplazarnos

Muere una mujer de 31 años tras se arrollada por una vaca en un desfile de ganado en San Froilán, Lugo
Galicia

Muere una mujer de 31 años tras ser arrollada por una vaca en un desfile de ganado en San Froilán, Lugo

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, domingo 19 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 19 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Sala de Control Central Nuclear de Almaraz
PROTESTAS CONTRA CIERRE

Trabajadores y pueblos cercanos, asustados con el anuncio del cierre de la Central Nuclear de Almaraz: 4.000 empleos están en juego

Entramos en el interior de la Central Nuclear de Almaraz en Cáceres en un día clave en el que se está haciendo la recarga de combustible. Pero aún así en el momento en el que estamos dentro está proporcionando electricidad a 4 millones de hogares españoles. Los trabajadores y los pueblos cercanos están asustados con el anuncio de cierre dentro de dos años. 4 mil empleos directos e indirectos están en juego.

Beneficios de subir escaleras

Pisos sin ascensor, una realidad que encierra a miles de andaluces en sus casas

Una mujer se salta un semáforo en rojo y su coche es arrollado por el tranvía en Chiclana: un menor de 13 años quedó atrapado

Una mujer se salta un semáforo en rojo y su coche es arrollado por el tranvía en Chiclana: su hijo de 13 años quedó atrapado

Campana

Un pueblo riojano se moviliza contra una sentencia judicial que obliga a silenciar las campanas de la parroquia por las noches

Publicidad