La familia del profesor ingresado en Vietnam ha recaudado más de 100.000 euros para su traslado a España

La familia de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en Santander que permanece en la UCI de un hospital de Vietnam, ha recaudado más de 100.000 euros para su traslado a España. El objetivo es recaudar 200.000 euros para traerlo de vuelta a España. Serradilla fue ingresado de urgencia el pasado 10 de septiembre debido a una pancreatitis aguda con shock séptico.

Según su hija Sara en la web gofundme.com, en las últimas horas "hemos avanzado con las gestiones para organizar el traslado" de su padre, a quien "le han estado realizando pruebas para verificar" que puede realizar este viaje en su estado actual. La familia ha recaudado en la plataforma más de 103.000 euros gracias a unas 1.250 donaciones. La cifra supone un 52% del objetivo.

"Ha sido un día duro pero esperanzador que nos ha acercado un poquito más al objetivo de volver a España", ha afirmado. Sin embargo, ha explicado que "quedan cabos por atar para tener un presupuesto fijo". A pesar de ello, la hija de Serradilla se ha mostrado "súper agradecida por el apoyo y la difusión que se le está dando a la campaña" de recaudación, aunque "aún queda para llegar a poder costear el traslado".

Juan Manuel Serradilla "se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid" cuando fue "hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh, en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis". "Junto a él estamos su pareja, que viajaba con él en el grupo, y yo, que volé a Saigón en cuanto tuve conocimiento de su ingreso hospitalario, siguiendo las recomendaciones de los médicos del centro" y, según explica su hija, "aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su límite de cobertura, por lo que si siguen allí se irán acumulando elevados gastos médicos y de estancia".

La hija del profesor explicó que el seguro de viaje "únicamente cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica". Esta opción es "totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado. Los médicos consideran que aún puede pasar un tiempo prolongado antes de que pueda viajar en esas condiciones, si es que llega a ser posible".

"La única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico", ha afirmado.

