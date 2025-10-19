Vídeo: Impactantes imágenes de un coche incendiándose con dos personas en su interior en la AP-7

Dos personas han vivido un momento de gran tensión en la autopista AP-7, a la altura de Tarragona, cuando el vehículo en el que viajaban ha comenzado a incendiarse.

Las ocupantes del coche estaban circulando en ese punto cuando su vehículo ha comenzado a arder. Este hecho, obligó a la conductora a detener el vehículo de inmediato y ambas han abandonado el automóvil para ponerse a salvo. Por suerte, las dos han logrado salir del vehículo a tiempo y no han sufrido daños físicos.

Asimismo, los Bomberos se han trasladado hasta el lugar de los hechos y han trabajado rápidamente para lograr controlar y extinguir las llamas.

Una batería de litio provoca un incendio en un avión

Un vuelo de la aerolínea Air China ha tenido que efectuar un aterrizaje de emergencia en Shanghái después de que una batería portátil provocase un incendio en un compartimento para equipajes.

El vídeo del incendio, que ha sido difundido y compartido en redes sociales, muestra un fuego visible en ese compartimento destinado a los equipajes y una humareda emanando de él. Afortunadamente, no ha habido víctimas mortales, aunque en dicho vídeo podía observarse cómo los pasajeros y varios miembros de la tripulación intentaban apagar las llamas.

