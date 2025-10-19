Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Seísmo Canarias

Un terremoto de magnitud 3,4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

El seísmo se ha sentido en La Orotava, La Laguna y Los Realejos.

Sism&oacute;grafo tras un terremoto

Sismógrafo tras un terremotoEFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un terremoto de magnitud 3,4 se ha registrado entre Tenerife y Gran Canaria, tal y como ha informado el Instituto Geográfico Nacional en su página web. Este terremoto se ha sentido en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos durante la tarde de este sábado.

Concretamente, este seísmo se ha registrado a las 20:17 horas a 29 kilómetros de profundidad y un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que, desde el pasado jueves, se están registrando frente a la costa de Fasnia. Asimismo, esta serie ya ha registrado 40 terremotos de baja intensidad y en las últimas horas, ha sumado doce nuevos temblores.

Tal y como ha explicado el director del Instituto Geográfico Nacional, Itahiza Domínguez, estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide. También ha indicado que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".

Qué son los terremotos volcanotectónicos

Los terremotos volcanotectónicos se originan por fracturas en la corteza terrestre y están causadas por la acumulación de esfuerzos internos asociados a procesos volcánicos. Estos eventos suelen presentarse en forma de enjambres sísmicos cuando se produce una intrusión magmática o una acumulación de gases en el subsuelo, aunque no siempre derivan en actividad eruptiva.

Registrado un ligero terremoto de magnitud 3,3 en varias localidades de Santa Cruz de Tenerife

Un terremoto de magnitud 3,3 se ha registrado durante la noche de ayer en las proximidades de Santa Cruz de Tenerife, tal y como ha informado el Instituto Geográfico Nacional en su página web.

El epicentro del temblor, que ha afectado a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se ha localizado a 20 kilómetros de Arico y según los sismógrafos, ha tenido lugar en el mar, a una profundidad de kilómetros.

El temblor, que ha sido relativamente flojo, no ha producido daños materiales ni personales y sólo lo percibieron en Fasnia, Güímar o Granadilla de Abona.

El Instituto Geográfico Nacional dispone de un cuestionario macrosísimico

El Instituto Geográfico Nacional ha puesto a disposición de la ciudadanía un cuestionario macrosísmico a través del cual, los afectados pueden informar de cuáles han sido sus experiencias. Este cuestionario, que fue impulsado por Fernando VI tras el terremoto que sufrió la ciudad portuguesa de Lisboa en 1755, permite a los ciudadanos trasladar al organismo oficial distintos detalles. Algunas de esas informaciones son qué estaban haciendo durante el temblor, cuál fue su reacción y si los objetos que les rodeaban se movieron.

Con la información del cuestionario, junto a la recogida por los sismógrafos, el Instituto Geográfico Nacional puede alertar a la población de la intensidad de los terremotos y calcular los daños que han podido provocar en los territorios afectados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl

Mueren dos personas tras salirse de la vía y arder su vehículo en Ponferrada

Sismógrafo tras un terremoto

Un terremoto de magnitud 3,4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Efemérides del 19 de octubre de 2025: Accidente nuclear tras Incendio en la central nuclear de Vandellós I

Efemérides del 19 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 'covid de las vacas' lleva a la "ruina" a los ganaderos
Sociedad

Canceladas varias ferias agrarias en Girona por la dermatosis nodular

Desembarcan a 52 migrantes subsaharianos que iban en una neumática en Lanzarote
112 CANARIAS

Desembarcan a 52 migrantes subsaharianos que iban en una neumática en Lanzarote

Alimentos Valencia
DANA

Las consecuencias de la DANA se cronifican: continúan las colas de reparto de alimentos un año después

Según la Fundación Madrina, alrededor de 20.000 familias continúan necesitando recurrir a estos puntos de recogida de alimentos para poder llegar a final de mes. Se trata sobre todo, de ancianos o gente más joven que ha gastado las ayudas en reconstruir su casa que quedó destrozada por la riada.

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla
Suceso

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

El suceso ha tenido lugar sobre las 15:00 horas de esta tarde.

Robos

Una oleada de robos indigna a los comerciantes y hosteleros del barrio bilbaíno de Rekalde

Intenta colarse en la boda de la hija de Antonio Banderas para pedirle que dirija 'La pasión de Cristo' versión "castellana"

Un hombre accede a Antonio Banderas para proporcionarle una idea de película: "Una Pasión de Cristo a la española"

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 18 de octubre de 2025

Publicidad