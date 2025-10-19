Un terremoto de magnitud 3,4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Un terremoto de magnitud 3,4 se ha registrado entre Tenerife y Gran Canaria, tal y como ha informado el Instituto Geográfico Nacional en su página web. Este terremoto se ha sentido en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos durante la tarde de este sábado.

Concretamente, este seísmo se ha registrado a las 20:17 horas a 29 kilómetros de profundidad y un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que, desde el pasado jueves, se están registrando frente a la costa de Fasnia. Asimismo, esta serie ya ha registrado 40 terremotos de baja intensidad y en las últimas horas, ha sumado doce nuevos temblores.

Tal y como ha explicado el director del Instituto Geográfico Nacional, Itahiza Domínguez, estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide. También ha indicado que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".

Qué son los terremotos volcanotectónicos

Los terremotos volcanotectónicos se originan por fracturas en la corteza terrestre y están causadas por la acumulación de esfuerzos internos asociados a procesos volcánicos. Estos eventos suelen presentarse en forma de enjambres sísmicos cuando se produce una intrusión magmática o una acumulación de gases en el subsuelo, aunque no siempre derivan en actividad eruptiva.

Registrado un ligero terremoto de magnitud 3,3 en varias localidades de Santa Cruz de Tenerife

Un terremoto de magnitud 3,3 se ha registrado durante la noche de ayer en las proximidades de Santa Cruz de Tenerife, tal y como ha informado el Instituto Geográfico Nacional en su página web.

El epicentro del temblor, que ha afectado a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se ha localizado a 20 kilómetros de Arico y según los sismógrafos, ha tenido lugar en el mar, a una profundidad de kilómetros.

El temblor, que ha sido relativamente flojo, no ha producido daños materiales ni personales y sólo lo percibieron en Fasnia, Güímar o Granadilla de Abona.

El Instituto Geográfico Nacional dispone de un cuestionario macrosísimico

El Instituto Geográfico Nacional ha puesto a disposición de la ciudadanía un cuestionario macrosísmico a través del cual, los afectados pueden informar de cuáles han sido sus experiencias. Este cuestionario, que fue impulsado por Fernando VI tras el terremoto que sufrió la ciudad portuguesa de Lisboa en 1755, permite a los ciudadanos trasladar al organismo oficial distintos detalles. Algunas de esas informaciones son qué estaban haciendo durante el temblor, cuál fue su reacción y si los objetos que les rodeaban se movieron.

Con la información del cuestionario, junto a la recogida por los sismógrafos, el Instituto Geográfico Nacional puede alertar a la población de la intensidad de los terremotos y calcular los daños que han podido provocar en los territorios afectados.

