Getafe - Real Madrid, en directo: ¡los de Xabi, atascados en el Coliseum! (0-0)

El Real Madrid afronta el segundo derbi de la temporada, en este caso ante el Getafe, en un partido que necesita ganar sí o sí para llegar líder al primer Clásico liguero en el Santiago Bernabéu. La victoria inextremis del Barça (gol de Araújo en el 93') este sábado ante el Girona obliga a que los madridistas sumen los tres puntos para volver al liderato.

El equipo de Xabi visitará al Getafe de Bordalás en el Coliseum, un estadio complicado para todos y más ante un equipo siempre correoso, por mucho que enlace cuatro partidos consecutivos sin ganar...

Al Madrid solo le vale ganar para llegar líder al Clásico

Los azulones no lo hacen desde el 13 de septiembre ante el Oviedo, pero 'solo' han caído en tres de los ocho encuentros ligueros, y en campos donde sumar nunca es fácil (Mestalla, Montjuic y el Sadar). Y claro, las tres victorias en las cuatro primeras jornadas mantienen al Geta en una cómoda undécima posición. Mientras tanto, el Real Madrid 'olvidó' la manita del derbi endosando otra al Almaty en Champions, ganando 3-1 al Villarreal en casa y aprovechando el batacazo preparón del Barça en el Pizjuán (4-1), jornada en la que recuperó el liderato. Este domingo tendrá que ganar sí o sí para volver a lo más alto de la tabla, un empate no le vale... Seis bajas tienen los madridistas (Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy y Ceballos) y ninguna el Geta.

Alineaciones OFICIALES

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Sancris y Liso.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Alaba, Militao, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Mastantuono; Rodrygo y Mbappé.

