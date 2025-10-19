LaLiga
Getafe - Real Madrid, en directo: ¡los de Xabi, atascados en el Coliseum! (0-0)
El Real Madrid visita al Geta en el Coliseum con los tres puntos entre ceja y ceja tras la victoria inextremis del Barça ante el Girona en el tiempo de descuento. Sigue en directo el derbi madrileño de la jornada 9 de Liga.
El Real Madrid afronta el segundo derbi de la temporada, en este caso ante el Getafe, en un partido que necesita ganar sí o sí para llegar líder al primer Clásico liguero en el Santiago Bernabéu. La victoria inextremis del Barça (gol de Araújo en el 93') este sábado ante el Girona obliga a que los madridistas sumen los tres puntos para volver al liderato.
El equipo de Xabi visitará al Getafe de Bordalás en el Coliseum, un estadio complicado para todos y más ante un equipo siempre correoso, por mucho que enlace cuatro partidos consecutivos sin ganar...
Al Madrid solo le vale ganar para llegar líder al Clásico
Los azulones no lo hacen desde el 13 de septiembre ante el Oviedo, pero 'solo' han caído en tres de los ocho encuentros ligueros, y en campos donde sumar nunca es fácil (Mestalla, Montjuic y el Sadar). Y claro, las tres victorias en las cuatro primeras jornadas mantienen al Geta en una cómoda undécima posición. Mientras tanto, el Real Madrid 'olvidó' la manita del derbi endosando otra al Almaty en Champions, ganando 3-1 al Villarreal en casa y aprovechando el batacazo preparón del Barça en el Pizjuán (4-1), jornada en la que recuperó el liderato. Este domingo tendrá que ganar sí o sí para volver a lo más alto de la tabla, un empate no le vale... Seis bajas tienen los madridistas (Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy y Ceballos) y ninguna el Geta.
Alineaciones OFICIALES
- Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Sancris y Liso.
- Real Madrid: Courtois; Carreras, Alaba, Militao, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Mastantuono; Rodrygo y Mbappé.
Getafe-Real Madrid, en directo aquí
Sigue el Getafe-Real Madrid de la jornada 9 aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión en directo, la previa, los onces y la última hora del partido.
Descanso | Getafe 0-0 Real Madrid
¡Qué falta de Alaba! Casi anota el austriaco... Nos vamos a vestuario sin goles y con reparto de puntos. Tuvo varios acercamientos claros del Madrid con Mbappé, y poco más... Poco protagonismo local en ataque, pero con aguantar el 0-0 les vale...
No dejan de resbalarse los jugadores del Madrid
Mastantuono se ha resbalado varias veces, Tchouaméni otra... Debe estar muy mojado el césped del Coliseum. Los jugadores de Xabi siguen atascados.
Min 32. Getafe - Real Madrid: 0-0
Dominan los de Xabi ante una defensa valiente y adelantada. Metros no le faltan al Madrid, que está desacertado en los últimos metros. Poco de Rodrygo, Bellingham y compañía...
Participativo pero errático Mbappé
Ha tenido dos ocasiones y una última acción clara en la que podía haber intentado el disparo, pero había muchos defensas cubriéndole.
Pide penalti el Getafe
Puede ser que vaya a revisarlo el colegiado, no lo parece en absoluto. Valverde va a por el balón y no toca a Álex en ningún momento...
Min 15. Getafe - Real Madrid: 0-0
Sigue intentándolo el equipo de Xabi en el Coliseum, muy superior hasta el momento y con dos ocasiones claras del máximo goleador de la Liga.
¡¡OTRAAA!!
¡De nuevo Mbappé! Muchos metros para el Madrid en este inicio de partido. Algo despistado el Geta.
¡RPIMERA DE MBAPPÉ!
Muy clara la ha tenido Kylian... Encaró solo a Soria pero estaba a pie cambiado y tenía a un defensor cerrándole el disparo por el flanco derecho.
Se equivoca Mbappé...
Tenía un pase cómodo a Bellingham, que había tirado un buen desmarque hacia el área...
¡Protesta de ambos equipos por el plan Miami... y ARRANCA EL GETAFE-REAL MADRID!
¡Se quedan los 22 jugadores parados en señal de protesta! ¡Esta vez las cámaras lo han televisado! Los equipos de la Liga, muy disconformes con el Villarreal-Barça que se jugará en Miami.
Mbappé, a seguir facturando
El ariete galo ha marcado 14 goles con el Real Madrid en lo que llevamos de temporada, nueve en Liga y otros cinco en Champions. Solo se ha quedado sin anotar ante el Mallorca... y ha jugado 10 partidos. Una locura el estado de forma de Mbappé, que también vio puerta ante Islandia y Ucrania en los partidos de clasificación para el Mundial 2026.
¿Habrá reivindicación de Getafe y Real Madrid en protesta del 'plan Miami'?
Casi seguro que sí, de momento la hemos vivido en todos los partidos de la jornada, con los 10 primeros segundos sin fútbol y con los 22 protagonistas parados. Todo apunta a que también lo veremos en el Coliseum, y es que Xabi Alonso se ha pronunciado sobre el Villarreal-Barça que se jugará en Miami...
"Estamos en contra del partido porque adultera la competición. No ha habido unanimidad ni consulta para que se juegue en un campo neutral. Las protestas son positivas porque ese sentir lo tienen muchos clubes. Las decisiones que haya que tomar para que no suceda tocan a otra gente pero nuestra opinión es la misma", dijo el tolosarra.
Solo el Real Madrid tiene bajas...
Los locales afrontan el duelo con toda la plantilla disponible, mientras que los merengues sufren bajas importantes como Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger, Mendy y Ceballos. Aun así, no hay excusas para los chicos de Xabi, que ha puesto en juego un equipo, como siempre, muy competitivo.
Aquí está, por si lo habías olvidado. Vinicius, suplente...
⚪ 11: Courtois; Carreras, Alaba, Militao, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Mastantuono; Rodrygo y Mbappé.
El Geta, por su parte, sale así: David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Sancris y Liso.
Bordalás jugará por 16º vez ante el Real Madrid...
Y no, no sabe todavía lo que es ganar al conjunto blanco. 15 partidos como entrenador con un saldo de 2 empates y 13 derrotas... Dato curioso porque se ha enfrentado a 30 equipos diferentes como técnico en Primera y ha ganado a 29, a todos menos al Real Madrid...
"Sigue siendo el mejor equipo del mundo", dijo el entrenador azulón en la previa... Xabi Alonso tiene una carrera dilatada como jugador. Es verdad que como entrenador lleva poco tiempo. Es muy positivo todo lo que está haciendo. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo a Carlo (Ancelotti). Ahora hay otro entrenador y el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo. Y lo va a seguir siendo porque es así", dijo José Bordalás.
¡¡BORDALÁS y su 11!!
'Papá' Bordalás sale con estos 11 guerreros para intentar tumbar al Real Madrid, al que jamás ha ganado como entrenador, aunque luego vamos con eso...
🔵 11: David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Sancris y Liso.
Así llega el Getafe a su casa
Siete victorias seguidas enlaza el Madrid ante su vecino, que ganó el último encuentro ante los madridistas en 2022 con un tanto de Enes Ünal en el 9'.
Así llegaban los jugadores azulones al Coliseum hace unos minutos:
¡¡11 OFICIAL del REAL MADRID!! ¡Vinicius, suplente!
Si antes hablamos... ¡Vinicius, suplente! Xabi da 'descanso' al brasileño e incorpora un once con bastantes novedades. Rodrygo entra en su lugar. Este es el ONCE BLANCO en Getafe:
⚪ 11: Courtois; Carreras, Alaba, Militao, Valverde; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Mastantuuono; Rodrygo y Mbappé.
¿Vinicius o Rodrygo?
Parece que las últimas actuaciones de Vinicius, con el Madrid y también en Brasil, le darán la titularidad esta noche ante el Getafe, aunque Rodrygo marcó un doblete ante Corea del Sur en el amistoso de hace unos días. Veremos por quien se decanta esta vez Xabi Alonso. Estamos a la espera de conocer los onces de ambos equipos...
El Getafe, volver a empezar
Los azulones ganaron tres de los cuatro primeros partidos en Liga, sin embargo, acumulan cuatro consecutivos sin vencer (no lo hacen desde el 13 de septiembre ante el Oviedo), una mala racha (dos derrotas y dos empates) que le mantienen con 11 puntos, en la posición 12º y cinco por encima de puestos de descenso. Nada preocupante ni mucho menos, pero el Geta de Bordalás quiere al menos sumar un punto en la visita del Real Madrid al Coliseum.
Hay que tener en cuenta que las tres derrotas de los madrileños han sido en Mestalla, Montjuic y el Sadar... Casi nada.
Getafe - Real Madrid, en directo: alineaciones y última hora del partido de hoy en LaLiga
¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenido al Getafe-Real Madrid de la jornada 9 de Liga! Tenemos un derbi madrileño en el Coliseum para terminar la jornada. El equipo de Xabi está obligado a ganar si quiere llegar al Clásico del Bernabéu como líder de la competición. Este sábado el Barça ganó al Girona con un gol de Araújo en el 93 y ahora mismo ocupa la primera posición, una victoria que mete mucha presión a su máximo rival. Al Madrid no le vale el empate...
¡Vamos ya con la previa de un partido que empieza a las 21h en Getafe! Las alineaciones, al caer... ¡ARRANCAMOOOS!
