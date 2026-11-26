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Noticias de hoy, 26 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 24 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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El Capitán de la Marina Mercante asegura que aún no sabemos la magnitud de esa supuesta "vía de agua".
Lucía Romero, Portavoz de Cruz Roja, confirma la necesidad de reforzar esfuerzos: "Siguen llegando personas todos los días en embarcaciones precarias ".