Hasta diez grados menos en Valencia en un solo día

La situación en el levante es anómala para estas alturas de año. Apenas hay gente en la playa y ni mucho menos en el agua de la costa. Pocos se han atrevido a bañarse debido al giro de 180º que ha dado el tiempo en las últimas 24 horas.

Valencia ha pasado de tener mucho calor y un cielo completamente despejado, a levantarse por la mañana con un descenso de casi diez grados y lluvia. Una lluvia que comenzó durante la madrugada y que ha persistido durante la mañana.

El tiempo inestable no da tregua y va a volver a cambiar radicalmente. El viento va a dar paso al Sol cuando luzca a partir de mañana. No todo el mundo le pone mala cara al frío. Conocer el centro y el casco urbano es una alternativa interesante cuando las condiciones meteorológicas no acompañan.