La OMS consideró la obesidad una pandemia desde antes de que la COVID irrumpiera en nuestras vidas. El sobrepeso es más que algo estético, es una enfermedad y, hasta que no interioricemos esto, combatirla será más complicado.

No solo supone un desafío sanitario, sino que genera un gasto de 130.000 millones de euros solo en España, según datos del informe de la Fundación Weber para la empresa médica Lilly. De ahí, los esfuerzos multilaterales para poder acotar dicha enfermedad.

En esa búsqueda de herramientas, Novo Nordisk ha ganado protagonismo estos días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos haya aprobado 'Wegovy', la primera terapia oral con GLP-1 autorizada para el control de peso.

Los mercados han recibido la noticia con los brazos abiertos; ahora queda saber qué ocurrirá con los pacientes y, para analizar este escenario que se dibuja para el año nuevo, hemos hablado con Nina Villasuso Cores, vocal del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña.

'Wegovy' vs 'Ozempic'

Hasta la fecha, 'Wegovy' era un medicamento inyectable indicado para bajar de peso. Guarda muchas similitudes con 'Ozempic', la más importante es que comparten el mismo principio activo, la semaglutida. "La semaglutida es como un análogo, es decir, similar a una hormona que tenemos en nuestro organismo y que se llama GLP1. Esta hormona la segregamos de forma natural durante el proceso diario de la ingesta y la digestión, y genera sensación de saciedad de manera natural. Si utilizamos este medicamento, se potencia este efecto. Produce sensación de saciedad a nivel del cerebro también y de llenado gástrico y, eso, es lo que hace que se modere la ingesta, que la gente coma menos", nos explica Villasuso.

¿Podemos entonces decir que 'Wegovy' y 'Ozempic' son lo mismo? No exactamente. "Realmente no son el mismo medicamento según la definición de lo que sería un medicamento en España. Son dos presentaciones diferentes de la misma molécula y no van a tener las mismas indicaciones porque no se han hecho los mismos estudios para uno que para otro. El 'Wegovy' estaría indicado para pérdida de peso y el 'Ozempic' está indicado para pacientes con diabetes" y esta es su principal diferencia. Además, en lo que respecta a la financiación, también hay separaciones; el 'Ozempic' está financiado y 'Wegovy' "todavía no".

En unas fechas en las que los excesos están a la orden del día y en las que todos posponemos al año nuevo el principio de la dieta, a priori, parece que hay que celebrar que ahora con una pastilla se pueda perder peso. Sin embargo, hay que leer la letra pequeña del prospecto para entender de qué se está hablando.

Empezamos por el público objetivo de esta llamativa píldora. Cierto es que 'Wegovy' no solo se dirige a casos de obesidad mórbida. Está indicada para personas que tienen sobrepeso, pero no necesariamente casos graves. Eso sí, siempre ha de ir prescrita por un profesional sanitario; no es ni mucho menos de libre acceso porque no hay que olvidar que "se está llevando mucho al tema de lo estético y realmente esa parte es la que más llama la atención, pero la otra parte, que esa persona también mejora sus cifras de presión arterial, mejoran con problemas respiratorios, con problemas de movilidad; para todo eso se está recomendando a gente que no tiene un sobrepeso que, digamos, es muy llamativo", dice la farmacéutica.

En pastillas

Hemos de dejar claro que 'Wegovy' tiene ya una dilatada trayectoria como medicamento para perder peso y que lo que ahora es novedad es su nueva presentación. A partir de enero, quien quiera podrá tomarlo en pastillas en lugar de recibir un pinchazo. Todo nos hace pensar que este nuevo formato va a ser un éxito asegurado, ¿o no?

Nina Villasuso tiene sus dudas. "'Ozempic' en España ya existe en una presentación en comprimidos que se llama 'Rybelsus' que ya tiene un recorrido. Y la ventaja, según los pacientes, no es mucha. Todo el mundo se inclina por la inyección. Notan más efectos adversos; parece que no les hace tanto efecto en cuanto a la sensación de moderación de la ingesta. No es una ventaja a no ser que seas una persona que, por alguna razón, no soportes la inyección subcutánea, que es algo rarísimo, porque es una inyección muy cómoda con una aguja muy pequeñita, apenas duele, es una vez a la semana, tiene todos esos factores que son una ventaja", defiende la experta.

Cierto es que la comodidad que en un principio se le puede atribuir al formato pastilla no es tal, ya que los comprimidos hay que tomarlos todos los días a la misma hora, y eso no siempre es algo fácil de cumplir. Además, han de ingerirse en ayunas por la mañana y con una pequeña cantidad de agua. Por sacar alguna ventaja, Villasuso dice: "Quizás la parte positiva es que en el uso del inyectable, aunque no es recomendable, ni está avalado, a veces se administra la dosis contando clics en la aguja y eso no se debe hacer. Con los comprimidos va a ser más difícil porque tienes que tomar el comprimido entero, no lo puedes partir, ni triturar, ni nada" y eso va a ser más seguro.

¿Qué ocurre cuando se deja de tomar la pastilla?

La eficacia de estos medicamentos de semaglutida está probada, pero la gran pregunta es: ¿Qué ocurre cuando ya se ha bajado de peso y se deja el tratamiento? "Ese es el quid de la cuestión, ¿qué va a pasar con la gente que ha llegado al peso que buscaba si ahora lo deja? El efecto desaparece y, de hecho, hay estudios que dicen que, pasado un año, un porcentaje muy alto de personas recupera el peso y, pasados dos años, casi todos.

También es cierto que hay una cosa que es muy importante en esta medicación, que es que tendría que ir acompañada de un cambio en la manera de comer de esas personas. Una persona obesa, la sensación de saciedad la tiene distorsionada y es muy importante que durante esa pérdida de peso estén asesorados por un nutricionista, su médico de atención primaria, para que esa persona se acostumbre a comer de otra manera y sí que el efecto del medicamento desaparece, pero quizás sea más fácil mantener el resultado".

Otros estudios que se están realizando valoran incluso la posibilidad de medicarse con estos tratamientos de por vida, algo que, aunque pueda parecer una locura, para nuestra experta "no hay duda de que es mejor utilizarlo y no recuperar el peso" que dejar de tomarlo y volver al punto de partida, y añade: "La gente tampoco tiene asumido que la obesidad es una enfermedad, y si tú tratas una enfermedad crónica de por vida, quizás la tengas que tratar toda tu vida con un medicamento" porque apunta: "Van a ser, de aquí a unos años, los medicamentos del futuro que ya son el presente".

