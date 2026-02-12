Un estudio liderado por la Universidad de Navarra revela que los niños con obesidad tienen una menor diversidad de bacterias en su microbiota intestinal en comparación con aquellos que presentan un peso normal. La investigación, publicada en la revista Clinical Nutrition, aporta nuevas evidencias sobre el papel que desempeñan los microorganismos intestinales como posibles indicadores tempranos del riesgo de desarrollar obesidad desde edades muy precoces.

El trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto CORALS (Childhood Obesity Risk Assessment Longitudinal Study), impulsado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN). Se trata de uno de los mayores estudios españoles sobre obesidad infantil y realiza el seguimiento de más de 1.100 niños de entre 3 y 6 años en siete ciudades españolas mediante técnicas avanzadas de secuenciación genética.

Según el Plan Nacional Estratégico para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022–2030), cuatro de cada diez niños en España presentan exceso de peso, lo que convierte este problema en una prioridad de salud pública. "Las consecuencias se extienden hasta la edad adulta, por lo que comprender sus mecanismos desde la infancia es clave para diseñar estrategias de prevención eficaces", señala Natalia Vázquez-Bolea, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición de la Universidad de Navarra y primera autora del estudio.

Menor diversidad bacteriana, mayor índice de masa corporal

Los resultados muestran que una menor diversidad de bacterias en el intestino, conocida científicamente como diversidad alfa, se asocia a un mayor índice de masa corporal, especialmente en niños con obesidad. Así lo explica Marta Cuervo, quien, junto con Santiago Navas-Carretero, ambos doctores de la Facultad de Farmacia y Nutrición, dirige la tesis de Vázquez-Bolea.

Además, el equipo identificó distintos "enterotipos" o firmas bacterianas específicas. El denominado Enterotipo 3, dominado por el género Segatella, se relacionó con mayores probabilidades de obesidad. En cambio, los niños con peso normal o bajo presentaban una mayor abundancia de bacterias como Akkermansia o Alistipes, asociadas habitualmente a un perfil metabólico más saludable.

El estudio no solo analizó qué bacterias están presentes en el intestino, sino también cuáles son sus funciones. En los niños con exceso de peso se observaron alteraciones funcionales en la microbiota, entre ellas una reducción en las rutas encargadas de producir vitaminas esenciales, como la vitamina B6, y una menor capacidad para degradar carbohidratos complejos.

Estos hallazgos sugieren que la microbiota intestinal no es únicamente un reflejo del peso corporal, sino un actor metabólico que puede influir en la forma en que el organismo infantil gestiona la energía y los nutrientes, contribuyendo potencialmente al desarrollo de la obesidad desde etapas muy tempranas.

La alimentación en los primeros años, clave

Los investigadores subrayan que la microbiota intestinal se forma principalmente durante los primeros años de vida y es especialmente sensible a factores como la alimentación. "Promover dietas saludables y equilibradas desde la infancia puede contribuir a un desarrollo intestinal más favorable y, potencialmente, a reducir el riesgo de obesidad", explica Navas-Carretero.

En este sentido, destacan la importancia de patrones alimentarios ricos en frutas, verduras, legumbres y fibra, fundamentales para favorecer una microbiota diversa y funcional en los más pequeños.

En el estudio han participado, junto a la Universidad de Navarra, investigadores de diversos centros y universidades españolas, entre ellos el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), la Universidad de Córdoba y el IMIBIC, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universitat Rovira i Virgili, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valencia y la Universidad de Granada, así como profesionales de distintos hospitales y redes de investigación biomédica nacionales como CIBEROBN o el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA).

