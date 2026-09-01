Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Vacaciones

El síndrome postvacacional afecta a 1 de cada 3 trabajadores: cómo afrontar la vuelta a la rutina

Cansancio, desmotivación, irritabilidad o ansiedad son algunos de los síntomas más habituales al regresar al trabajo tras las vacaciones

Alarma en el móvil después de las vacaciones

El síndrome postvacacional afecta a 1 de cada 3 trabajadores: cómo afrontar la vuelta a la rutina | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Flores
Publicado:

La vuelta a la rutina después de las vacaciones puede hacerse cuesta arriba. Según los últimos datos, alrededor de un 30% de las personas experimenta síntomas asociados al llamado síndrome postvacacional, una situación que no está considerada una enfermedad, pero que puede generar malestar y dificultar la adaptación a las obligaciones habituales.

Cansancio, falta de concentración, irritabilidad, desmotivación o incluso ansiedad son algunas de las sensaciones que pueden aparecer durante los primeros días. Un fenómeno que, además, ya no se limita exclusivamente al final del verano: cada vez se habla más del llamado work blues, relacionado con el malestar que provoca regresar al trabajo.

Un 30% de las personas experimenta síntomas

La psicóloga Anna Romeu recomienda no intentar recuperar de golpe el ritmo anterior a las vacaciones. Una de las claves es “volver progresivamente a la rutina” y, siempre que sea posible, regresar a casa unos días antes de reincorporarse al trabajo. Así se evita pasar directamente de las vacaciones a la oficina al día siguiente.

También es importante, dice, “recuperar poco a poco los horarios habituales de sueño y alimentación”, organizar las tareas pendientes y establecer objetivos realistas para los primeros días. Pretender empezar con el mismo ritmo que antes de las vacaciones puede aumentar la sensación de agotamiento.

La actitud es clave para afrontar la vuelta

El entorno laboral también juega un papel fundamental. Según Romeu, “tener un buen ambiente de trabajo, compañeros con los que exista una buena relación y ganas de volver” puede hacer que la adaptación sea mucho más sencilla. La actitud con la que se afronta el regreso también influye.

Los expertos recomiendan, además, mantener actividades agradables fuera del trabajo, reservar tiempo para el ocio y el ejercicio y evitar que toda la rutina vuelva a girar exclusivamente alrededor de las obligaciones laborales.

En definitiva, la vuelta de vacaciones no tiene por qué convertirse en un cambio brusco. “Recuperar los hábitos de forma gradual, mantener espacios de desconexión y afrontar el regreso con expectativas realistas puede ayudar a que la adaptación sea mucho más llevadera.”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ceuta decide mantener cerradas las escuelas infantiles hasta finales de septiembre en otra jornada de protestas

Migrantes frente a la explanada de embotellamiento de Loma Colmenar

Publicidad

Sociedad

Una semana tras su desaparición: dos menores de 14 y 15 años desaparecidas en Carcaixent (Valencia)

Buscan a dos menores de 14 y 15 años tras una semana desaparecidas en Carcaixent, Valencia

Militares y policía en Ceuta

Ceuta, sumergida en el caos un mes después de la llegada masiva: "La gente se crispa y ataca a quien tiene delante, que somos nosotros"

Canicas

Se busca a la persona que lanza canicas a quienes pasean por una calle de Girona

Coche Policía Nacional
SEVILLA

Detienen en Sevilla a dos padres ebrios acusados de abandonar a sus hijos con hambre, frío y entre cucarachas

Alarma en el móvil después de las vacaciones
Vacaciones

El síndrome postvacacional afecta a 1 de cada 3 trabajadores: cómo afrontar la vuelta a la rutina

Vuelta al cole
VUELTA AL COLE

La vuelta al cole cuesta 505 euros por hijo antes de empezar las clases

Las familias españolas afrontan este año una vuelta al cole más cara: el gasto inicial alcanza los 505 euros por hijo y la factura media del curso asciende a 2.484 euros.

Solar abandonado en Las Palmas
Canarias

Vecinos y comerciantes de Las Palmas denuncian que conviven con toxicómanos, basura y ratas

"Hay un olor a pis que te invade la nariz, y si vas para allí verás toda la porquería porque rompen los contenedores...Estos 200 metros son asquerosos", dice un vecino,

Mosquito "Anopheles quadrimaculatus", portador del virus del Nilo

Andalucía registra 59 casos de fiebre del Nilo y amplía a 30 los municipios bajo vigilancia

Detenido en España el narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

Detenido en España el narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

Imagen de un camión de la basura

Muere un joven aplastado por un camión de basura tras esconderse de la Policía en un contenedor en Cartagena

Publicidad