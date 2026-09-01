La vuelta al cole cuesta 505 euros por hijo antes de empezar las clases

Libros, ropa o uniforme y material escolar obligarán a las familias a desembolsar una media de 505 euros por hijo antes incluso de que comiencen las clases, según una estimación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La cifra corresponde al gasto inicial de la vuelta al cole, pero está lejos de ser la factura definitiva. El coste medio de todo el curso 2026-2027 alcanza los 2.484 euros por alumno.

El gasto escolar aumenta además un 3,9 % de media respecto al curso anterior. Según la OCU, no existe una única partida responsable del incremento, sino que la inflación se deja notar en los distintos productos y servicios relacionados con la educación.

El uniforme, uno de los grandes gastos iniciales

De los 505 euros que las familias deben afrontar antes del comienzo de las clases, 224 euros corresponden de media al uniforme.

La OCU advierte además de que algunos centros obligan a las familias a adquirir el uniforme en determinados establecimientos, una práctica que, según la organización, limita la posibilidad de comparar precios y encontrar alternativas más económicas.

Los libros suponen alrededor de 161 euros en los centros públicos y 302 euros en los privados, aunque todas las comunidades autónomas cuentan con programas para facilitar el acceso gratuito a los libros de texto.

El material escolar supone otros 89 euros de media. Si el alumno necesita una tableta o un ordenador, la factura puede aumentar en otros 236 euros.

Comedor y extraescolares elevan la factura

El gasto no termina con la compra del material escolar. El comedor es una de las principales cargas mensuales para las familias que utilizan este servicio. De media, supone 97 euros al mes en los centros públicos, 133 euros en los concertados y 156 euros en los privados.

A esto se suman las actividades extraescolares, con un coste medio mensual de 70 euros en la pública, 86 euros en la concertada y 113 euros en la privada.

Las excursiones, viajes y otras actividades vinculadas al colegio también ganan peso. La OCU calcula un gasto medio de 176 euros por alumno, debido en parte al encarecimiento del transporte, las entradas y las propias actividades.

Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, entre las comunidades con mayor gasto

El coste de la vuelta al cole también varía considerablemente según la comunidad autónoma. Madrid encabeza el gasto escolar, con una media de 3.512 euros anuales por hijo, seguida de Cataluña, con 2.994 euros; la Comunidad Valenciana, con 2.190 euros, y Andalucía, con 2.007 euros.

Una de las razones que explica estas diferencias es el distinto peso que tiene la enseñanza privada en cada territorio.

La educación pública, concertada y privada presentan grandes diferencias

El tipo de centro también marca una diferencia importante en el gasto anual. Las familias con hijos matriculados en la enseñanza pública prevén gastar una media de 1.294 euros durante el curso. En la enseñanza concertada, el coste asciende a 3.450 euros, mientras que en la privada alcanza los 8.761 euros.

En los centros concertados y privados, las matrículas y cuotas representan una parte importante de la factura: el 49 % del gasto anual en la concertada y el 67 % en la privada. En la enseñanza pública, estos pagos solo aparecen en Formación Profesional.

La OCU recomienda además planificar las compras, comparar precios y revisar lo que se tiene del curso anterior antes de adquirir nuevo material.

Las diferencias de precio pueden ser importantes: según la organización, los libros pueden variar hasta un 25 % dependiendo del establecimiento, mientras que en el caso de los ordenadores la diferencia puede alcanzar los 150 euros para un mismo modelo.

Con el inicio del curso a pocos días vista, las familias todavía tienen margen para revisar las ayudas disponibles, hacer inventario y comparar precios para intentar reducir una factura que, un año más, llega con el sello de la vuelta al cole más cara.