Se busca a la persona que lanza canicas a quienes pasean por una calle de Girona

Los vecinos de Girona están hartos de una situación que, aseguran, lleva meses repitiéndose: el lanzamiento de canicas a la vía pública. En concreto, a la calle Costabona. Uno de los vecinos ha explicado, en declaraciones a El Periódico, que una de esas canicas estuvo a punto de darle en la cabeza. “Me pasó rozando”, asegura, cuando paseaba con su bebé recién nacido en brazos.

Los vecinos, que llevan tiempo conviviendo con esta situación, explican que, al parecer, una persona estaría lanzando estos objetos a la vía pública, especialmente cuando pasean o se sientan por la zona. Sin embargo, no han podido descubrir todavía desde dónde se efectúan los lanzamientos, aunque sospechan que podrían realizarse desde un edificio próximo.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, la Policía Local de Girona ha recibido durante el mes de agosto dos llamadas relacionadas con estos supuestos lanzamientos de canicas. Aunque, según explican fuentes municipales, los agentes no han podido localizar al autor ni determinar desde dónde se lanzan los objetos.

Ante esta situación, los vecinos han decidido alertar al resto de ciudadanos. Lo han hecho a través de carteles, colgados por la zona, en los que muestran imágenes de las canicas lanzadas para que la ciudadanía extreme las precauciones.