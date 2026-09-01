Vecinos y comerciantes de Las Palmas denuncian que conviven con toxicómanos, basura y ratas

Los vecinos de la calle Triana en Las Palmas de Gran Canaria denuncian que llevan años viviendo una situación que ya es insostenible. Se trata de la principal calle comercial del casco antiguo de la ciudad, llena de tiendas, restaurantes y mucho turismo; pero a menos de 30 metros, en la calle perpendicular, hay un solar donde conviven varios toxicómanos. Los vecinos aseguran que cada día tienen que lidiar con la presencia de ratas, excrementos, peleas, y un olor nauseabundo que inunda los alrededores y se mete incluso en sus casas y negocios.

"Para caminar por esta calle voy así", dice una mujer mientras se tapa la nariz. "Y no me pongo mascarilla porque ya no la llevo en el bolso, pero esto es insoportable", añade. "Tú por ejemplo pasas todos los días por aquí, y que tengas que cambiarte de calle por los problemas que hay...Como robos...", explica otro vecino.

El solar no queda a la vista de los viandantes porque está rodeado por un muro, que hace unos años se amplió en altura para que los okupas no pudieran entrar, pero no ha servido de nada: "Brincan la valla, traen el cubo de la basura y lo ponen ahí y brincan", explica un residente en la zona. Un señor que sale de una frutería que hay justo al lado, nos dice indignado: "Hay un olor a pis que te invade la nariz, y si vas para allí verás toda la porquería porque rompen los contenedores...Estos 200 metros son asquerosos"

Los vecinos de los edificios que dan al solar, además de soportar el olor, tienen que ver a diario escenas dantescas. Desde sus ventanas, no solo ven las montañas de basura y excrementos, sino que a diario ven a los toxicómanos haciendo sus necesidades, manteniendo relaciones sexuales, o drogándose. "Hay insalubridad, es un foco de infección, hay ratas, ruidos...", explica Montse, una de las vecinas más afectadas. Ella tiene una vivienda vacacional, y asegura que cualquier día no se la van a querer alquilar: "Me da vergüenza cada vez que la alquilo que vean esto".

Triana exige una solución urgente ante años de insalubridad

Esta complicada situación no solo afecta a los vecinos, también a los comerciantes de la zona. José tiene una frutería pegada al solar y asegura que no pueden soportarlo más: "Hay ratas, huele fatal, discusiones, se juntan por fuera borrachos...Se ven los turistas pasando y todo super sucio, por las mañanas todo meado"

El solar es una propiedad privada y el Ayuntamiento asegura que lleva años trabajando con los toxicómanos, que en ocasiones los llevan a centros pero vuelven a la calle. Con respecto al solar, afirman que al ser privado, no pueden hacer nada. "Se han dado firmas, se ha hecho de todo lo que se ha podido desde hace mucho tiempo y no hay forma de que el ayuntamiento tome cartas en el asunto", dice Montse desesperada.

El Ayuntamiento realiza actuaciones de limpieza en los alrededores, pero la titularidad privada de los terrenos limita determinadas actuaciones, aunque lo cierto es que la normativa contempla algunos mecanismos para exigir a los propietarios que garanticen las condiciones de salubridad.

Paralelamente, existe un conflicto urbanístico con dicho solar ya que el TSJC considera que la ordenación de una de las parcelas podía equivaler a una expropiación sin compensación y el Ayuntamiento debe resolver su situación urbanística. Pero mientras tanto, los vecinos continúan reclamando una solución urgente al problema de convivencia e insalubridad en pleno centro de la ciudad.

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