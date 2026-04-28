Investigan la muerte de un hombre que ha sido encontrado completamente calcinado en una chabola de Maspalomas

La Policía Nacional investiga las circunstancias que rodean la aparición de un cadáver completamente calcinado en el interior de una chabola situada en San Fernando de Maspalomas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. El hallazgo se produjo durante la tarde del domingo, después de que un incendio en la construcción alertara a los servicios de emergencia.

El fuego alertó a los servicios de emergencia

La primera llamada de aviso se produjo en torno a las 17.40 horas, cuando se notificó un incendio en una chabola levantada con tablas de madera y otros materiales precarios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio municipal de bomberos, que trabajaron para sofocar las llamas en una zona de difícil acceso ubicada junto a la carretera de Los Palmitos, en la trasera del mercado municipal de San Fernando.

Tras extinguir el fuego, los efectivos localizaron en el interior de la estructura el cuerpo sin vida de un hombre completamente calcinado. El descubrimiento activó de inmediato el protocolo judicial y la presencia de agentes de la Policía Nacional.

Posible muerte violenta bajo investigación

Fuentes cercanas al caso apuntan a que existen indicios que obligan a investigar si la muerte pudo haberse producido de forma violenta y si el incendio puto haber sido provocado posteriormente. No obstante, desde la investigación se insiste en que todas las líneas permanecen abiertas mientras se espera a los resultados de la autopsia, que será determinante para establecer si el fallecimiento ocurrió antes del fuego o como consecuencia directa de las llamas. Ese informe también permitirá conocer si el cuerpo presentaba lesiones previas compatibles con una agresión.

La víctima no ha podido ser identificada

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido. Según apuntan vecinos del entorno, podría tratarse de un hombre de unos 50 años que llevaba tiempo residiendo en esa área del barranco, donde existen varias chabolas dispersas.

También se ha señalado que la víctima no figuraba como usuaria de los Servicios Sociales municipales. Algunos residentes de la zona aseguran que era una persona conocida en el entorno y que atravesaba problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol.

Una zona degradada y de acceso complicado

El lugar donde se produjo el incendio es un enclave escondido y alejado de la población. Ubicada entre piedras y restos de antiguas obras, donde varias personas han levantado infraviviendas improvisadas. Se trata de una zona de difícil acceso, ya que este debe realizarse empleando carreteras sin asfaltar y pasando a través de túneles. Esta situación complica tanto las labores de emergencia como la presencia habitual de policía en el espacio.

Por ahora la investigación continúa su curso a la espera del informe forense que ayude a esclarecer los hechos.

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