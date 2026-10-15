Detenidos 40 inmigrantes en Ceuta cuando intentaban llegar a la Península con DNI falsos

La normalidad en Ceuta tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes no ha regresado. En los montes y barrios se desconoce el número de personas que deambulan, aunque el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, asegura que son 15.000. Desde el 10 de agosto han regresado a Marruecos de forma voluntaria 11.56 migrantes, ha cifrado el ministro encargado del mando único Ángel Víctor Torres. Sin embargo, muchos otros intentan cruzar a la Península Ibérica.

Este jueves, la Policía Nacional ha detenido a decenas de personas que intentaban llegar a Algeciras con un documento de identidad falso, es decir, de terceras personas que llegaban a pagar hasta 6.000 euros por su uso. Una situación que no sorprende a los agentes, ya que a finales de verano el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) advertía marroquíes habían llegado a la Península utilizando DNI falsos, robados o comprados a ciudadanos a cambio de dinero.

De esta forma, en el marco de la investigación abierta tras la entrada masiva a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, la Policía ha detenido a un total de 45 personas: 40 que, presuntamente, pretendían embarcar en ferris a Algeciras y 5 por facilitar la documentación.

La investigación tuvo lugar en el puerto de Ceuta, donde los agentes observaron que la fotografía de los documentos no correspondía con los rasgos fisonómicos de los viajeros. Por lo que, tras cuna serie de comprobaciones, determinaron que los documentos pertenecían a terceras personas y que estaban siendo utilizados de forma fraudulenta para suplantar su identidad y superar los controles del puerto.

Incremento de robos

Durante el desarrollo de la investigación han podido constatar un aumento de sustracciones o extravíos de documentación de identidad y viaje en la Ciudad Autónoma de Ceuta. De hecho, una documentación había sido utilizada por distintas personas en diferentes desplazamientos. Gracias a esta se ha identificado los indicios de la posible existencia de redes criminales organizadas dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular.

La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de control establecido en el Puerto de la Ciudad Autónoma de Ceuta con la presencia de agentes de la Oficina Central de Operativa Documental Punto Atenas de la Policía Nacional, que se encuentra dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y actúa como "call center" para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente que detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad.

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