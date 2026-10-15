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Feijóo se compromete a investigar la "invasión de Ceuta" y los buques marroquíes en aguas españolas si gana el 29N

El líder del PP elevará dicha investigación después a la Comisión Europea. "Al final, todo se sabrá, ha destacado.

Feijóo promete una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y buques marroquíes en aguas españolas que elevará a la UE

Feijóo promete una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y buques marroquíes en aguas españolas que elevará a la UE EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Este jueves, el líder del PP ha señalado desde Bruselas que, en caso de ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, promoverá una investigación sobre la "invasión" de Ceuta y la incursión de buques militares marroquíes en aguas españolas a finales de julio que, según ha detallado, después elevará a la Comisión Europea. "Al final, todo se sabrá. Los españoles tenemos derecho a conocer por qué nos han agredido, por qué nos han invadido, por qué han utilizado durante la invasión buques de la marina marroquí", ha destacado ante los medios de comunicación tras su asistencia a la cumbre del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo.

Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de hacer esfuerzos para "ocultar lo que ha ocurrido" en la ciudad autónoma. "Hoy mismo lo ha vuelto a hacer, a la entrada del Consejo", ha censurado.

Es por lo que se ha comprometido a investigar lo ocurrido en Ceuta a finales del mes de julio, a la vez que ha destacado que si gobierna tras las elecciones generales va a promover una investigación para estudiar "todas y cada una de las cuestiones", incluida "la presencia de fragatas y patrulleras marroquíes en aguas españolas". "Y daremos cuenta a la Comisión del contenido de esa investigación", ha añadido.

Feijóo se compromete a "utilizar todos los recursos" para desalojar a los migrantes que quedan en Ceuta

Otro de los compromisos de Núlez Feijóo ha pasado por pretender "utilizar todos los recursos" que le proporciona "el marco europeo de respuesta a la emergencia para desalojar a las personas que de forma irregular continúan en territorio español". Considera que "no está en juego solo la seguridad" de España, sino "la seguridad de Europa". "Y, por tanto, Europa tiene que ser consecuente con este atentado a su propia soberanía".

El último barómetro del CIS dobla la ventaja del PSOE sobe el PP

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El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34%, tres puntos más que en septiembre, mientras el PP se queda en el 22,2%, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo, lo que eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña.

Vox se consolida en tercera posición con el 17,1% de voto estimado y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1%; Podemos baja seis décimas hasta el 3,1% de los apoyos.

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