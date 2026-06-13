Detenido por robar a su vecino una colección de Lego valorada en 10.000 euros en Alicante

La Policía ha detenido en Elche (Alicante) a un hombre de 31 años por un robo de numerosas piezas de coleccionista de Lego y otras marcas valoradas en más de 10.000 euros. Los hechos sucedieron en una vivienda de la pedanía de Torrellano, y el presunto ladrón revendía las piezas sustraídas.

Según ha dado a conocer la Policía Nacional, la investigación ha permitido recuperar prácticamente todos los artículos robados, tanto los que el detenido había vendido en dos tiendas de compraventa de efectos, como otros que aún conservaba en su propio domicilio. Los hechos sucedieron durante el último fin de semana del mes de mayo, cuando un hombre denunció un robo en su domicilio, donde rompieron una de las ventanas y sustrajeron del interior gran cantidad de artículos de coleccionista de este juego de construcción, que almacenaba allí, como propietario de una tienda de venta de estos artículos ubicada en la provincia.

Una colección valorada en más de 10.000 euros

Tras el robo, la víctima detalló en su denuncia con exactitud cada una de estas piezas de colección, cuyo valor total estimaba en más de 10.000 euros, indicando incluso que la posesión variada de algunas de estas piezas era tan exclusiva que era inviable que un particular en España las pudiera tener.

Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación, y detectaron una venta masiva de varios de estos artículos por parte de un mismo individuo en una tienda de compraventa de efectos de segunda mano de la ciudad. Paralelamente, los agentes también chequearon otros canales de venta de segunda mano, y descubrieron que este mismo individuo había vendido más objetos que podían estar relacionados con el robo en otra tienda de compraventa, de la ciudad de Alicante en este caso. En ese momento, los investigadores intervinieron estos artículos de manera cautelar y se los mostraron al perjudicado, que los reconoció plenamente como suyos, y le fueron devueltos.

Detenido in fraganti

Además, el detenido resultó ser un vecino de la víctima, por lo que los agentes iniciaron una búsqueda que culminó con la detención del investigado en el momento en el que se disponía a vender más efectos procedentes del robo. Concretamente, se encontraba en otra de estas tiendas de compraventa, intentando vender once sets más de la colección de la víctima, que fueron igualmente recuperados y devueltos a su propietario.

Finalmente, tras realizarse un registro en el domicilio del detenido, se pudo recuperar otra gran parte de artículos de la colección robados a la víctima, junto con otros artículos también sustraídos de su domicilio. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.

Los agentes continúan las gestiones para localizar el resto de efectos robados, y no se descartan más detenciones.

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