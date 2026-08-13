Indignación en una cadena de restaurantes de Tarragona tras sufrir un robo y tres 'simpas' en un mes

Un restaurante en Cambrils se ha convertido en el escenario de un nuevo robo. Un hombre entró en el establecimiento aprovechando un momento de descuido de la trabajadora y se llevó el bote de las propinas. Dentro había cerca de 400 euros, según calcula Eric, el propietario del negocio. Lo que más llama la atención, es que no se trata del único robo. En el último mes, el otro local de la cadena, ubicado en Reus, ha registrado hasta tres casos de clientes que se fueron sin pagar.

Las cámaras de seguridad del restaurante de Cambrils, captaron el momento del robo. Ocurrió el martes, 11 de agosto, al mediodía, cuando la empleada se encontraba haciendo otras tareas en el trabajo, y fue entonces cuando el ladrón aprovechó para acercarse hasta el bote de las propinas. En las imágenes se observa cómo lo coge y se lo guarda en la mochila antes de abandonar el establecimiento.

Propinas de los trabajadores

El dinero correspondía a las propinas acumuladas durante toda la última semana y estaba previsto que se repartiera entre los trabajadores ese mismo martes. Eric nos cuenta que el bote tenía más dinero de lo habitual debido la celebración del mercadillo semanal frente al restaurante y el Festival Internacional de Música de Cambrils.

Tres 'simpa' en un mes

La situación también se repite en el restaurante de Reus. En apenas un mes, tres grupos de clientes han consumido y se han marchado sin pagar, y el importe de las facturas asciende a los 200 euros.

Uno de los casos corresponde a un cliente que, tras comer en la terraza, aprovechó un descuido para marcharse. En otro episodio, una pareja aseguró que tenía problemas con la tarjeta y que acudiría a un cajero. El hombre se marchó primero y, poco después, la mujer hizo lo mismo sin abonar la cuenta. Y el último caso ocurrió este lunes, cuando tres jóvenes abandonaron el establecimiento después de consumir, dejando una factura de unos 100 euros.

Eric nos cuenta que es desesperante, y que “para el propietario, el problema va más allá del dinero perdido”. Denuncia la impotencia que generan estos episodios y recuerda que detrás de cada restaurante hay trabajadores que dependen de que el negocio funcione.

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