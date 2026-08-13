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Muere una turista española en un accidente náutico en Colombia

La mujer de 31 años era natural de Castellón, la familia denuncia una negligencia de los responsables del barco que le han causado la muerte.

Parque Natural Tayrona, Colombia

Parque Natural Tayrona, Colombia Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Una joven de 31 años ha fallecido en un accidente de lancha en el Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia. Fuentes del Ministerio de Exteriores han confirmado que están "al tanto de la situación" y en contacto con familia y autoridades". Era natural de Castellón.

Desde el ministerio trasladan que se está haciendo "un seguimiento del caso y ofreciendo toda la asistencia consular necesaria".

La Dirección General Marítima de Colombia ha comunicado desde la Capitanía del Puerto de Santa Marta que "lamentan profundamente este suceso" y ha informado de que abrirá una investigación para "esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, determinar sus causas y adoptar las medidas a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente".

La familia denunciará negligencias

El portavoz de la familia y primo de la fallecida, ha señalado, que el accidente ha sido consecuencia de una negligencia por parte de los responsables del barco porque la lancha llevaba un exceso de pasajeros y no había chalecos salvavidas para todos: "Había una sobrepoblación de 4 o 5 personas y, por tanto, no había chalecos salvavidas para todos y mi prima en este caso desgraciadamente no llevaba un chaleco y ha pagado con su vida".

La familia no ha descartado emprender medidas legales, ha pedido a "las autoridades españolas y colombianas que se den la mayor celeridad posible a la hora de la repatriación. Y luego posteriormente pasará lo que tenga que pasar".

El siniestro involucró a una embarcación de recreo proveniente del corregimiento de Buritaca, Santa Marta, que sufrió un naufragio, dejando alrededor de 20 personas en el agua".

Seguridad y precaución

Desde Parque Naturales Nacionales de Colombia, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento de la turista y se ha realizado "un llamado a extremar las medidas de seguridad" en Tayrona. Así, han señalado "los guardaparques del área protegida acompañaron las labores de atención y rescate, en coordinación con los organismos y autoridades competentes".

"Más allá de la atención de esta emergencia, Parques Nacionales Naturales hace un llamado a que la seguridad sea una prioridad en la prestación de servicios turísticos y en todas las actividades que se desarrollan en las áreas protegidas".

"El uso permanente del chaleco salvavidas, el respeto de la capacidad autorizada de las embarcaciones, el cumplimiento de las condiciones de navegación y el seguimiento de las indicaciones de las autoridades son medidas esenciales para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida de los visitantes", ha recalcado.

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