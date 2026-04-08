Detenido el presunto autor de la agresión a un menor en Sant Joan de Vilatorrada

Los Mossos han detenido en Sant Fruitós de Bages al presunto autor de la agresión a un menor en Sant Joan de Vilatorrada. El detenido es también menor de edad. Según han informado, los implicados ya se conocían previamente y ya existían conflictos anteriores entre ellos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa no solo la violencia entre menores sino también la preocupante normalización de grabar y compartir este tipo de hechos en lugar de intervenir para detenerlos.

Un día después después de que saliera a la luz la brutal agresión a un menor de edad en Sant Joan de Vilatorrada, un pequeño pueblo de Barcelona de poco más de 11.000 habitantes, los vecinos continúan sin creer de donde puede salir tanta violencia. Las imágenes de la paliza a un adolescente el pasado domingo han provocado multitud de reacciones de rechazo e indignación. De hecho, mañana se ha convocado una manifestación para protestar contra la inseguridad que se vive últimamente en el municipio, para condenar el brutal ataque y también para cuestionar los valores de algunos jóvenes. Al parecer, el agresor que aparece en el video propinando patadas a un adolescente -unas patadas que le dejaron inconsciente en el suelo- no reside en el pueblo,vive en Sant Fruitós de Bages , situado a tan solo diez minutos del lugar de los hechos. En Sant Fruitós, muchos lo conocen y destacan la agresividad de este joven que no supera los 16 años.

En estos dos municipios tienen miedo porque los vecinos temen que este grupo de jóvenes pueda volver a actuar, nos lo cuenta una chica "estamos atemorizados, imagínate si usan esta violencia siendo menores que pasará cuando sean más mayores, hay mucha inseguridad últimamente". Piden que la policía les identifique, más eficacia en la prevención de este tipo de violencia y que el castigo corresponda con los hechos tan graves nos dice otra mujer que se horroriza tras ver el video y pensar que lo podría haber matado "estoy a favor de lo que hacen en otros países, que se le juzguen como un adulto dependiendo del delito, las leyes son muy blandas aquí".

La víctima se recupera de los golpes

Hoy, el adolescente agredido empieza a recuperar la rutina de su día a día pero nos cuentan que vive atemorizado. Necesitó atención médica tras la brutal agresión que recibió el pasado domingo a las ocho de la noche. Las imágenes se difundieron con rapidez después de que uno de los presentes compartiera el vídeo a través de WhatsApp, desde donde se extendió rápidamente a distintas redes sociales.

En la grabación se aprecia cómo dos menores llegan a una calle de Sant Joan de Vilatorrada y uno de ellos exige a la víctima dinero y sus gafas, en un aparente intento de robo. Poco después, comienza a intimidarlo delante de otros jóve-nes que se encontraban en el lugar y tras la intimidación llegan las patadas al cuerpo y después a la cara. La víctima queda inconsciente en el suelo, inmóvil, mientras otro tres jóvenes se lo miran y no intervienen, un quinto lo graba con el teléfono móvil . El silencio se rompe por el ruido de los golpes. Unas imágenes que han generado una fuerte conmoción.

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