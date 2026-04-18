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AGRESIÓN

Detenido en Pontevedra tras agredir a su pareja en plena calle y huir de la policía

La víctima confesó que no se trataba de un hecho aislado, ya que el presunto agresor había mostrado comportamientos similares en ocasiones anteriores.

Coche de la polic&iacute;a local

Coche de la policía localEuropaPress

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Marta Alarcón
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Un hombre ha sido detenido en el centro de Pontevedra acusado de un presunto delito de violencia de género, tras protagonizar un episodio de agresión contra su pareja en plena calle. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 11 de abril, en torno a las cuatro de la mañana, cuando varios viandantes avisaron a la Policía Local al presenciar la escena.

Según relataron los testigos, el individuo estaba "sujetando a la mujer por el cuello" mientras ella pedía auxilio de forma desesperada, lo que generó una rápida movilización de los agentes. Al llegar al lugar, la patrulla intentó intervenir, pero en ese momento tanto el hombre como la mujer abandonaron la zona apresuradamente. Sin embargo, otra unidad policial consiguió localizarlos poco después en las cercanías y procedió a interceptarlos.

Una vez controlada la situación, los agentes hablaron por separado con la víctima, que se encontraba muy nerviosa. Durante la entrevista, la mujer confirmó que mantenía una relación sentimental con el detenido, desde hacía aproximadamente dos años. Asimismo, explicó que la agresión se produjo de forma repentina, cuando el hombre adoptó una actitud violenta y la agarró por el cuello.

Además, la víctima confesó que no se trataba de un hecho aislado, ya que el presunto agresor había mostrado comportamientos similares en ocasiones anteriores, lo que apunta a un posible historial de episodios violentos en la relación.

Con toda la información recabada y tras comprobar los indicios, la Policía Local procedió a la detención del individuo como supuesto autor de un delito de violencia de género. Posteriormente, fue trasladado y puesto a disposición judicial para continuar con el procedimiento correspondiente.

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