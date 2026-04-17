Detenido por disparar a un conductor de Uber tras discusión sobre política y religión

Un hombre ha sido detenido en el estado de Florida tras un tiroteo contra un conductor de Uber durante la madrugada del 12 de abril. Según el informe policial, el incidente se produjo tras una discusión dentro del vehículo en la que se abordaron cuestiones políticas y religiosas.

El arrestado, identificado como David Stuart Stinson, de 42 años, había solicitado un trayecto desde la vivienda de su hermana en Oldsmar hasta su domicilio en Largo. Durante el recorrido, la conversación con el conductor derivó en un enfrentamiento verbal.

De acuerdo con la declaración recogida en el atestado, "el detenido descubrió durante la conversación que la víctima que era un inmigrante, y le dijo que se volviese a su país". El documento judicial sitúa este momento como el punto de inflexión en el desarrollo de los hechos.

Ante el aumento de la tensión, el conductor decidió detener el coche y pedir al pasajero que abandonara el vehículo. Según la versión policial, el usuario mostró una actitud "más agresiva con su comportamiento", lo que llevó al conductor a finalizar el servicio de forma anticipada.

Una vez fuera, el conductor retomó la marcha. En ese momento, el detenido habría sacado un arma y efectuado tres disparos contra el coche en movimiento. Los impactos alcanzaron la parte trasera del vehículo y uno de los asientos, sin causar daños personales.

El conductor declaró posteriormente a la policía que "temía que quisiera hacerle daño". El suceso tuvo lugar en torno a las 3:20 horas en las inmediaciones de Belleair Road y Robin Hood Lane, en una zona residencial.

La investigación policial

Los agentes del condado de Pinellas localizaron al sospechoso en su domicilio, situado a unos tres kilómetros del lugar del incidente. Durante la intervención, los agentes observaron cómo intentaba entregar un bolso a su esposa, presuntamente con la intención de ocultarlo.

Tras recuperar el objeto, la policía encontró en su interior una pistola Glock-19 y munición que se consideran vinculadas al tiroteo. En el momento de la detención, el hombre manifestó a su pareja: "Te veré en unos días", además de preguntarle si había recibido el bolso.

Durante el interrogatorio posterior, el detenido reconoció la discusión, aunque negó haber portado un arma o haber realizado disparos. El informe recoge también que podría encontrarse bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos, sin que se haya confirmado la presencia de otras sustancias.

El detenido enfrenta varios cargos, entre ellos disparar contra un vehículo, agresión con arma y manipulación de pruebas. Tras comparecer ante las autoridades, quedó en libertad bajo fianza.

El tribunal del condado de Pinellas ha dictado una orden temporal que le obliga a entregar cualquier arma de fuego tras el incidente. La próxima comparecencia judicial está prevista para el 27 de abril.

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