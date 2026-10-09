Detenido tras una persecución de 30 kilómetros por un presunto intento de agresión sexual en Guadix

La Policía Local de Guadix ha detenido a un conductor que huyó a gran velocidad cuando los agentes trataron de identificarlo por un presunto intento de agresión sexual. La persecución tuvo lugar durante la noche del 7 de octubre y se prolongó durante unos 30 kilómetros por la autovía A-92, hasta que los efectivos consiguieron interceptarlo en Huéneja.

Según ha informado la Policía Local a través de sus redes sociales, el hombre emprendió la huida al intentar los agentes comprobar su identidad. Durante el recorrido realizó varias maniobras peligrosas que pusieron en riesgo tanto a los policías como al resto de usuarios de la carretera.

La intervención terminó en Huéneja, donde se produjo la detención. Uno de los agentes que participó en el operativo sufrió lesiones durante la actuación. En el dispositivo colaboraron también varias patrullas de la Guardia Civil, según la información facilitada por la Policía Local de Guadix.

Al detenido se le atribuyen presuntamente delitos de conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. La investigación parte del intento de identificación relacionado con una presunta agresión sexual, aunque la información difundida por los cuerpos policiales no ofrece más detalles sobre los hechos que dieron origen a la intervención.

Tras informar de la detención, la Policía Local de Guadix ha aprovechado la publicación para recordar la importancia de tomar precauciones al conocer a personas a través de plataformas de citas por internet. Entre las recomendaciones figura informar a alguien de confianza de los encuentros previstos y elegir lugares públicos para las primeras citas.

Los agentes también aconsejan pedir ayuda si se produce cualquier situación que pueda entrañar un riesgo. El cuerpo municipal insiste así en la prevención como una herramienta para mejorar la seguridad en este tipo de encuentros.