Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Pornografía infantil

Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 años

El hombre, de 26 años, ha sido detenido en Sarrià de Ter (Girona), tras encontrar en su domicilio múltiples vídeos de índole sexual donde aparecían vídeos de menores de edad manteniendo relaciones sexuales tanto con él como con otros adultos.

Detenido un ped&oacute;filo con contenido pornogr&aacute;fico donde manten&iacute;a relaciones sexuales con ni&ntilde;os de entre 8 y 12 a&ntilde;os

Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 añosEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Un hombre ha sido detenido en Sarrià de Ter (Girona) por un presunto delito de pornografía infantil. Según informó la Policía Nacional este viernes en un comunicado, los agentes encontraron en su domicilio material pornográfico donde se podía ver a menores de edad, de entre 8 y 12 años. En las imágenes aparecían niños y niñas realizando conductas sexuales, tanto consigo mismos como con otros adultos.

En el contenido audiovisual que encontró la policía, también se podía ver al individuo manteniendo relaciones con los menores de edad. El detenido es un hombre de 26 años y nacionalidad española, vecino de la localidad de Sarriá de Ter, y fue localizado tras un mandamiento judicial de entrada y registro en aras de poder verificar la posesión de este tipo de archivos audiovisuales.

El detenido intentó deshacerse del contenido

En la intervención policial, encontraron numerosos archivos, tanto en formato vídeo como en fotografía, donde se veían niños y niñas manteniendo relaciones sexuales, tanto con él, como con otros adultos. Los policías descubrieron que el hombre se había intentado deshacer de varios discos duros y dispositivos de almacenamiento de las imágenes, con el fin de evitar ser pillado por la policía.

No obstante, los agentes lograron recuperar el material de índole sexual que el pedófilo había intentado eliminar. Por todo esto y las pruebas que lograron recabar, el hombre, del cual se desconocen los antecedentes policiales, fue detenido inmediatamente como supuesto autor de un delito de pornografía infantil.

La investigación continúa abierta, con el fin de comprobar que no existan más archivos audiovisuales de este tipo. Además, trabajan para saber la relación que mantenía el detenido con los niños que aparecen en el material decomisado, y determinar el número de víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los Mossos detienen a un hombre que introducía dinero falso fabricado en Bulgaria

Los Mossos detienen a un hombre que introducía dinero falso fabricado en Bulgaria

Publicidad

Sociedad

Foto de un patinete eléctrico

Muere atropellada una joven de 20 años que circulaba en patinete en Barcelona

La Policía cree que la caída desde un séptimo piso de un niño de diez años en Palma fue accidental

Prisión provisional para un hombre acusado de matar a cuchilladas a su compañero de piso en Lorca

Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 años

Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 años

Policía de Palma de Mallorca
Sucesos

Roba la identidad a su primo en un control policial para evitar entrar en prisión en Palma de Mallorca

Los Mossos detienen a un hombre que introducía dinero falso fabricado en Bulgaria
Falsificación de dinero

Los Mossos detienen a un hombre que introducía dinero falso fabricado en Bulgaria

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 20 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.
INCENDIO

Muere un hombre y dos personas resultan intoxicadas en un incendio en Córdoba

Los hechos han ocurrido en una casa de campo en la localidad de Aguilar de la Frontera, que ha quedado inhabitable.

Imagen de archivo del onterior de un aeropuerto.

Acusada una familia de intentar embarcar a una anciana muerta en un vuelo de Málaga a Londres para ahorrase la repatriación

Okupas en Badalona

Los desalojados del B9 acampan bajo una salida de la C-31 en Badalona

Golpe policial a los ladrones de narcos: frustran el robo de dos toneladas de hachís ocultas en una 'guardería' de Málaga

Golpe policial a los ladrones de narcos: frustran el robo de dos toneladas de hachís ocultas en una 'guardería' de Málaga

Publicidad