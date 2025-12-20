Detenido un pedófilo con contenido pornográfico donde mantenía relaciones sexuales con niños de entre 8 y 12 años

Un hombre ha sido detenido en Sarrià de Ter (Girona) por un presunto delito de pornografía infantil. Según informó la Policía Nacional este viernes en un comunicado, los agentes encontraron en su domicilio material pornográfico donde se podía ver a menores de edad, de entre 8 y 12 años. En las imágenes aparecían niños y niñas realizando conductas sexuales, tanto consigo mismos como con otros adultos.

En el contenido audiovisual que encontró la policía, también se podía ver al individuo manteniendo relaciones con los menores de edad. El detenido es un hombre de 26 años y nacionalidad española, vecino de la localidad de Sarriá de Ter, y fue localizado tras un mandamiento judicial de entrada y registro en aras de poder verificar la posesión de este tipo de archivos audiovisuales.

El detenido intentó deshacerse del contenido

En la intervención policial, encontraron numerosos archivos, tanto en formato vídeo como en fotografía, donde se veían niños y niñas manteniendo relaciones sexuales, tanto con él, como con otros adultos. Los policías descubrieron que el hombre se había intentado deshacer de varios discos duros y dispositivos de almacenamiento de las imágenes, con el fin de evitar ser pillado por la policía.

No obstante, los agentes lograron recuperar el material de índole sexual que el pedófilo había intentado eliminar. Por todo esto y las pruebas que lograron recabar, el hombre, del cual se desconocen los antecedentes policiales, fue detenido inmediatamente como supuesto autor de un delito de pornografía infantil.

La investigación continúa abierta, con el fin de comprobar que no existan más archivos audiovisuales de este tipo. Además, trabajan para saber la relación que mantenía el detenido con los niños que aparecen en el material decomisado, y determinar el número de víctimas.

