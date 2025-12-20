La Policía mata a tiros a un hombre armado con un cuchillo

Este sábado la Policía francesa ha matado a tiros a un hombre que llevaba un cuchillo y mostraba un actitud amenazante en las calles más concurridas de Ajaccio, capital de Córcega. Los hechos han tenido lugar a plena luz del día, y ha generado momentos de tensión entre los peatones que pasaban por la zona.

Según han informado fuentes policiales, los agentes fueron alertados inicialmente por un altercado entre el individuo y las dependientas de una tienda en la avenida Napoleón, una vía muy transitada tanto por residentes, como por turistas. El ahora fallecido había amenazado con atacar a transeúntes y clientes en la terraza de un bar, y cuando llegaron los agentes se abalanzó sobre ellos. Los policías han intentado controlar la situación y reducir al hombre de 26 años, empleando en primer momento una pistola táser, y tras varios intentos fallidos de neutralizarlo sin recurrir a la fuerza letal, uno de los agentes ha tenido que realizar un disparo que ha terminado con la vida del individuo.

De acuerdo con las autoridades, la intervención se ha producido tanto para proteger tanto a los viandantes como a los propios policías, ante el riesgo inmediato que representaba la situación.

Tras lo sucedido, el secretario nacional del sindicato policial Un1té Zona Sur, BurnoBartoccetti, ha explicado a través de un mensaje en su red social X: "Un joven policía disparó en legítima defensa de forma indiscutible".

La prensa local señala que una de las principales hipótesis que se barajan es que el hombre pudiera padecer problemas de salud mental, aunque esta información deberá ser confirmado por la investigación en curso.

Las autoridades han abierto el procedimiento habitual para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y evaluar la intervención policial, como marca el protocolo en este tipo de casos. Mientras tanto, la situación en Ajaccio ha vuelto progresivamente a la normalidad tras el suceso.

Otros casos similares

Este viernes, un individuo armado con un cuchillo y bombas de humo ha efectuado un ataque a puñaladas en la capital de Taiwán, que ha terminado con cuatro fallecidos y once personas hospitalizadas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:30 horas de este viernes, en el paso subterráneo de la Estación Principal de Taipéi, cuando el presunto autor de los hechos efectuaba el ataque y minutos después, se quitaba la vida saltando desde un edificio mientras escapaba de la policía.

Tras lo sucedido, el alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, ha informado a los medios de que el autor de los hechos tenía una orden de arresto desde el pasado mes de julio por saltarse el servicio militar obligatorio. Tras conocerse el ataque, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró en su cuenta de Facebook que el Gobierno hará todo lo posible para garantizar la seguridad con medidas reforzadas y anunció que se llevará a cabo una "investigación en profundidad" para averiguar los motivos detrás del suceso.

