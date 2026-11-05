Efemérides de hoy 5 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 5 de noviembre?

El 5 de noviembre de 2006, el Tribunal Supremo Penal de Irak condena a la horca a Sadam Huseín, expresidente de Irak, al encontrarle culpable de crímenes contra la humanidad. Huseín fue puesto a disposición judicial tras el derrocamiento de su gobierno en el contexto de la invasión de Irak; el ejército de Estados Unidos lideró la intervención militar, argumentando tener evidencias de que Irak contaba con un arsenal de “armas de destrucción masiva”. Nunca encontraron esas armas. La ofensiva militar culminó con la caída de Bagdad y el colapso definitivo del régimen de Huseín.

La condena a muerte se dictó por su responsabilidad en la masacre de Duyail de 1982, cuando Huseín autorizó la ejecución de 148 civiles chiíes. La orden fue un acto de reprimenda después de que el Partido Islamista Dawa, contrario al régimen laico de Huseín, atentara contra su vida en dicha región.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, denunciaron las irregularidades en el juicio. Tres de los abogados defensores fueron asesinados y el primer juez encargado del proceso fue destituido tras sufrir presiones del nuevo gobierno, de mayoría chií, para ser más severo con los acusados. Sadam Huseín fue ahorcado el 30 de diciembre de 2006.

Un 5 de noviembre, pero de 2024, se lanza el satélite LignoSat, el primer nanosatélite de madera del mundo. El hito científico fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Kioto y la empresa forestal Sumitomo Forestry. El objetivo principal era demostrar la viabilidad de la madera como un material ecológico para la industria aeroespacial; experimentos previos realizados en la Estación Espacial Internacional (EEI) demostraron que la madera cuenta con una gran durabilidad en el espacio exterior, ya que la ausencia de oxígeno y agua en el vacío imposibilita la putrefacción y la combustión del material.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de noviembre?

1414.- Comienza el Concilio de Constanza, que pone fin al llamado Cisma de Occidente.

1712.- El rey Felipe V de España firma un acta de renuncia a la Corona de Francia para él y sus descendientes.

1916.- El emperador alemán Guillermo II y el emperador austriaco Francisco José I proclaman el reino independiente de Polonia.

1940.- Franklin Delano Roosevelt (demócrata) es reelegido por tercera vez presidente de Estados Unidos.

1968.- El republicano Richard Nixon es elegido presidente de Estados Unidos.

1976.- Se inaugura el túnel transpirenaico entre Bielsa (Huesca, España) y Aragnouet (Francia), con una longitud de 3,2 kilómetros y tras 14 años de trabajo.

1991.- El cuerpo de Robert Maswell, el magnate británico de la prensa aparece en aguas de las Islas Canarias (España) .

1996.- Bill Clinton es reelegido presidente de EEUU y se convierte en el primer demócrata reelegido desde Franklin Delano Roosevelt, en 1936.

2006.- Un tribunal de Bagdad condena a la horca al ex dictador de Irak Sadam Hussein por la matanza de 148 chiíes en 1982.

2021.- El cuarteto sueco ABBA publica en todo el mundo "Voyage", el noveno disco de estudio desde su separación hace casi cuarenta años.

2024.- El republicano Donald Trump es elegido por segunda vez presidente de Estados Unidos, en unas elecciones en las que los republicanos se hacen con la mayoría en el Senado y recuperan el control del Congreso.

¿Quién nació el 5 de noviembre?

1913.- Vivien Leigh, actriz británica.

1941.- Art Garfunkel, cantante y músico estadounidense.

1948.- Pedro Subijana, cocinero español.

1959.- Bryan Adams, cantante y compositor canadiense.

1968.- Aitana Sánchez-Gijón, actriz española.

1980.- Eva María González Fernández "Eva González", presentadora de televisión.

1981.- Javier Pereira Collado, actor español.

¿Quién murió el 5 de noviembre?

1867.- Leopoldo O'Donell, militar y estadista español.

1991.- Robert Maxwell, editor británico de prensa.

2005.- Federico Carlos Sainz de Robles, jurista español.

2011.- Loulou de la Falaise, diseñadora de joyas inglesa.

2019.- Omero Antonutti, actor italiano.

2022.- Aaron Carter, cantante y actor estadounidense.

2024.- Rafael Permuy López, escritor y periodista español.

¿Qué se celebra el 5 de noviembre?

Hoy, 5 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Payaso.

Horóscopo del 5 de noviembre

Los nacidos el 5 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre, se celebra santa Isabel.