Aulas llenas, poco tiempo y salarios distintos: así trabajan los maestros según la comunidad

En el colegio de Marta, ubicado en San Sebastián de los Reyes (Madrid), faltan manos. En Primaria, la ratio ordinaria en esta comunidad es de 25 alumnos por aula "pero puede ampliarse un 10%" según nos cuenta. Eso significa que una clase puede llegar a tener 28 niños.

“No tenemos tiempo para preparar material, atender a las familias o reunirnos”, porque "necesitan más horas no lectivas" explica esta maestra madrileña, con más de 17 años de experiencia. Son esas horas "en las que no estamos en clase" en las que preparamos el contenido, el material, nos reunimos...El problema se repite cada día. Marta y sus compañeros utilizan a veces el recreo para preparar las clases y sacar adelante todo el trabajo que no cabe en su jornada. Cuando se les pregunta cuándo hacen esas tareas, la respuesta es clara: “Muchas veces, en casa”.

Muchos alumnos por aula y pocos recursos

En Cataluña, la situación es diferente en algunos aspectos. Allí, los maestros de Primaria trabajan con una ratio de 25 alumnos por aula y cuentan con 18 horas lectivas semanales. Iñaki Talens, profesor en un colegio catalán, pone el foco en el tiempo disponible para planificar, coordinarse y atender al alumnado. En Andalucía, la ratio es más baja. Marta Rodríguez, maestra en un colegio de Sevilla, explica que en su clase hay 22 alumnos. Pero tener menos niños no siempre significa disponer de tiempo suficiente: “No da para todas las planificaciones”, reconoce.

Estas son algunas de las reivindicaciones por las que los docentes madrileños arrancaron su huelga hace ya más de una semana.

Y si hablamos de dinero, el mismo esfuerzo tampoco tiene la misma recompensa. Las retribuciones varían según la comunidad, la antigüedad y los complementos.

En la comparación de CCOO para maestros sin sexenios, Andalucía aparece con 36.436 euros brutos anuales, Cataluña con 36.073 y Madrid con 35.379. La diferencia cambia cuando se acumulan años de experiencia: con tres sexenios, 18 años de experiencia, Madrid sube hasta los 48.221 euros y se sitúa entre las cinco comunidades con mejores salarios.

Jorge, maestro con más de 20 años de experiencia en la Educación Infantil madrileña, resume la reivindicación: más tiempo, más recursos y una atención que no dependa de cuánto pueda hacer cada docente fuera de su jornada.

Algunas similitudes entre comunidades

En lo que, parece, hay similitudes entre unas comunidades y otras es en los equipos de orientación y en la falta de docentes para el alumnado que tiene necesidades educativas especiales. En Madrid, según denuncia el profesorado, el orientador acude al centro tres día a la semana. En Andalucía, la atención es todavía menor. A veces solo acude un orientador dos veces en semana.

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