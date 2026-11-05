Tres detenidos en Ceuta por ocultar a diez migrantes en una vivienda del barrio de El Príncipe

Según informa la Policía Nacional, tres personas han sido detenidas en Ceuta por su presunta participación en una organización dedicada a favorecer la inmigración irregular que mantenía a diez migrantes hacinados en una vivienda del barrio del Príncipe. Entre ellos había cuatro menores de edad. Durante la investigación, una de las mujeres denunció haber sufrido una agresión sexual bajo sumisión química por parte de uno de los arrestados.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la situación de dos hermanos, un hombre y una mujer, que habían accedido a territorio nacional el pasado 30 de julio. Ambos se encontraban alojados a cambio de dinero en una vivienda del barrio de El Príncipe, donde convivían con otros ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Al recabar sus testimonios, los investigadores conocieron las circunstancias que se vivían en el inmueble. La mujer manifestó haber sido víctima de una agresión sexual bajo sumisión química, mientras que su hermano denunció que había permanecido retenido contra su voluntad y que había sufrido amenazas de forma continuada.

A partir de estas denuncias, la Policía Nacional puso en marcha una investigación para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y determinar el alcance de la actividad delictiva.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta una vivienda situada en la barriada Príncipe Alfonso, identificada como el lugar de residencia y control del grupo investigado. La entrada y registro se llevó a cabo durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre.

Durante el operativo fue detenido el presunto líder de la organización, al que se atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, detención ilegal, amenazas, coacciones y agresión sexual. También fueron arrestados otros dos supuestos integrantes, investigados por pertenencia a grupo criminal, detención ilegal y coacciones. Según la investigación, ambos se encargaban de imponer la disciplina dentro de la vivienda mediante la violencia y otros medios coercitivos.

En el interior del inmueble, los agentes localizaron a diez ciudadanos extranjeros, cuatro de ellos menores de edad, que permanecían confinados en condiciones de hacinamiento extremo y precariedad. Todos fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se activaron los mecanismos de asistencia correspondientes y se realizaron las actuaciones necesarias para recoger sus testimonios.

Durante el registro también se intervinieron varios objetos que pueden resultar relevantes para la investigación. Entre ellos, un garrote de madera de grandes dimensiones y un recipiente de vidrio que contenía restos de comprimidos de un medicamento con efectos sedantes. Este último hallazgo adquiere especial relevancia por su posible relación con la denuncia de sumisión química presentada por una de las víctimas.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.

En las pesquisas han participado distintas plantillas policiales de la costa andaluza y unidades centrales, en coordinación con la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.