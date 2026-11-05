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Mata a puñaladas a un hombre tras un conflicto previo con un amigo en Puente de Vallecas

El autor de los hechos residía en un edificio situado a escasos 80 metros del lugar de la agresión.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional Policía Nacional

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por el homicidio de otro al que apuñaló en la vía pública en el distrito madrileño de Puente de Vallecas a principios de septiembre tras un conflicto previo con un amigo de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar el 6 de septiembre por la noche, cuando los servicios de emergencia acudieron a la intersección entre la avenida de la Albufera y la calle Fuengirola, en Palomeras Sureste. Allí, encontraron a un hombre de 49 años con una evisceración en el abdomen por una agresión con arma blanca por la que murió al día siguiente.

Investigación

La investigación llevada a cabo por el Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid permitió identificar al presunto autor de los hechos, que residía en un edificio situado a escasos 80 metros del lugar de la agresión. En los registros se intervinieron tres teléfonos móviles, prendas de ropa con restos de sangre y más de 40 armas blancas prohibidas.

Las pesquisas permitieron averiguar que la agresión podría ser consecuencia de un conflicto previo entre un amigo de la víctima y el detenido, que ya ha ingresado en prisión de forma provisional por orden de la autoridad judicial.

Varios testigos que presenciaron los hechos prestaron declaración a los agentes, aunque ninguno pudo identificar directamente al agresor, sus testimonios apuntaron a un joven del barrio. Además, los investigadores analizaron varios objetos encontrados en el lugar de los hechos y que resultaron de gran utilidad para avanzar las pesquisas y acotar los posibles domicilios del sospechoso.

El investigado utilizaba indistintamente dos viviendas situadas en la misma planta de un edificio cercano al suceso. Por ello, fue necesaria la autorización judicial para registrar ambos inmuebles.

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