GRAN CANARIA
Detenido un joven de 23 años por matar a un hombre de 84 con el que quedó por una app de citas en Gran Canaria
El joven habría contactado con el hombre de 84 años, que se encontraba haciendo turismo, para presuntamente mantener un encuentro sexual. Pero acabó matando al señor después de que descubriese sus intenciones de robarle.
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15 de marzo de 2026. Un joven de 23 años contacta con un turista de 84 por una aplicación de citas, y asignan un lugar para verse: un establecimiento turístico de Maspalomas, al sur de Gran Canaria. Pero las intenciones del joven no eran ni sexuales, ni románticas. Su propósito era robar, aunque terminó matando al señor.
Según apuntan las fuentes de la investigación a EFE, el joven agresor habría asesinado de un golpe a la víctima tras descubrir que le estaba robando. También se investiga si lo ocurrido ese día en Maspalomas fue un caso aislado o si, por el contrario, era un modus operandi en el que captaba víctimas a las que robar a través de aplicaciones de citas.
Los requisitos de los detenidos para sus citas
El presunto homicida ha sido detenido, y tal y como recoge el diario local 'El Día', este mismo jueves ha ingresado en prisión provisional. También ha sido arrestada su pareja: una mujer de 44 años. Sin embargo, quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer de forma periódica.
Según indica el mismo periódico, ambos son de nacionalidad española y de origen peninsular. Según adelantan, los implicados utilizaban aplicaciones de citas para encontrarse con hombres turistas y de avanzada edad.
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