Sanidad retira un lote de crema solar por una sustancia prohibida

El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha ordenado la retirada del mercado de un lote del producto 'Agrado crema solar SPF-50' tras detectar la presencia de una sustancia no permitida en cosméticos.

Según ha informado el organismo, el lote afectado es el 41997300, correspondiente a envases de 100 mililitros.

Los análisis realizados han confirmado la presencia de benzofenona, un componente cuya utilización está prohibida en este tipo de productos.

La AEMPS ha precisado que este ingrediente "no está presente en el producto de forma intencionada, sino que se trata de una impureza". No obstante, el organismo considera que la concentración detectada supone un riesgo para la seguridad en su uso, lo que ha motivado la activación del protocolo de retirada.

Como consecuencia, se ha ordenado el cese inmediato de la comercialización del lote afectado y su retirada de todos los canales de distribución.

Medidas adoptadas por la empresa

La compañía responsable, Agrado Cosmetic Care 3000, S.L.U., con sede en Sagunto, ha iniciado ya la retirada del producto entre distribuidores. Además, ha trasladado a los consumidores la recomendación de no utilizar las unidades correspondientes al lote señalado.

El objetivo es evitar que el producto siga utilizándose mientras se completa el proceso de recuperación.

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