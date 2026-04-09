EEUU deniega el visado a un niño iraní de 14 años que estudia en Madrid y superó un proceso de selección: "No soy una amenaza"

Kian había superado un exigente proceso de selección dentro del programa Global Classrooms, en el que participaron más de 1.600 estudiantes madrileños. Solo diez lograron el pase a la fase final, que se celebrará en la sede de la ONU los días 24, 25 y 26 de abril. Él era uno de ellos.

Durante meses, el joven se preparó para representar a Kenia en debates internacionales sobre temas como la competencia espacial. Sin embargo, todo ese trabajo se vio frenado de golpe "ni si quiera miraron mis documentos, de que soy una persona de confianza y estoy participando en este programa, no soy una amenaza", lamenta.

La negativa se produjo tras una entrevista en la embajada estadounidense en Madrid. Según relata su madre, Nasim, la resolución fue inmediata. "Después de pagar 200 euros y esperar a la cita, nos dijeron que no podía entrar por ser iraní", afirma. La decisión se basa en criterios de seguridad nacional recogidos en la legislación migratoria estadounidense. En concreto, se aplicó una disposición que permite restringir la entrada a ciudadanos de determinados países. Las autoridades calificaron el veto como "irrevocable".

La familia había presentado certificados académicos y acreditaciones oficiales del programa, pero no fueron considerados. "Nos dijeron que, con otro pasaporte, sí podría viajar", añadió la madre. El golpe ha sido especialmente duro para Kian, que lleva siete años viviendo en España y no podrá solicitar la nacionalidad hasta dentro de tres más.

El endurecimiento de las restricciones a ciudadanos iraníes se remonta a 2017, durante el mandato de Donald Trump, y se mantiene en el actual clima de tensión entre ambos países. Este contexto ha influido en la aplicación estricta de la normativa.

Mientras tanto, Kian se queda sin viajar y sin sustituto en el programa. Su compañero representará en solitario a Madrid en Nueva York. Aun así, el joven no pierde la motivación: le apasiona la historia y la geopolítica y aunque no tiene nada decidido, tiene claro que quiere contribuir a cambiar las cosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.